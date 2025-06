Formel 1: Brisantes Detail bei Kanada-GP – kommt es im Rennen zum großen Knall?

Fast schon ein ungewohntes Bild in der Formel 1: Kein McLaren in der vordersten Reihe der Startaufstellung. Am Sonntag (15. Juni, 20 Uhr) startet das Rennen in Montreal und es dürfte gleich richtig zur Sache gehen. Ferrari muss sich aus seinem Saisontief befreien, Lando Norris von P7 aus das Feld aufräumen und auch Max Verstappen steckt in einer ganz besonderen Situation.

Die Kritik, die auf den Niederländer nach seinem Crash beim letzten Formel-1-Rennen in Barcelona einprasselte, ist mittlerweile größtenteils verstummt. Die Folgen allerdings nicht. So muss sich Verstappen vor dem Rennen in Montreal mit unlieben Fragen zur möglichen Renn-Sperre befassen.

Formel 1: Rennsperre für Verstappen droht

Der amtierende Weltmeister darf sich keinen einzigen Strafpunkt mehr leisten. Ansonsten würde Verstappen ausgerechnet den Heim-GP seines Rennstalls in Österreich verpassen. Daher sollte man ausschließen können, dass sich der Red-Bull-Pilot beim Rennen in Montreal eine Strafe einhandelt. Wäre da nicht dieses kleine Detail.

+++FIA-Urteil: Suspendierung vor Kanada-GP+++

Denn Verstappen startet an P2. Der einzige Mann vor ihm: Ausgerechnet George Russell, dessen Mercedes Verstappen beim letzten F1-Rennen absichtlich rammte. Beim risikobehafteten Fahrstil des Niederländers wird er sicher diesen ersten Platz so schnell wie möglich erobern wollen. Zumal Russell nach den Barcelona-Eklat noch kräftig nach trat (mehr dazu hier). Fragen zur möglichen Renn-Sperre nerven ihn dabei nur.

Fragen seien „Zeitverschwendung und kinidisch“

„Es pisst mich an, es ist Zeitverschwendung und kindisch – seit Donnerstag sprecht ihr mich darauf an“, wettert Verstappen vor dem Kanada-GP. Dabei sind die Bedenken durchaus gerechtfertigt. Dass der Weltmeister einen Rückzieher im Rennen macht, glauben die wenigsten Formel-1-Fans.

„Gelbe Karte in der ersten Kurve“, Crash in Kurve eins, ich sag’s euch“ oder einfach „Legt das Popcorn bereit“. Das ist wohl die beste Vorbereitung für das Formel-1-Rennen in Kanada. Denn mit dieser ersten Startreihe wird Spannung definitiv geboten sein. Und auch George Russell sagte nach dem Sieg beim Qualifying provokant in Richtung seines ersten Verfolgers: „Naja, ich hab noch mehr Strafpunkte übrig bis zur ersten Sperre.“