Matthias Reim verdreht bei neuer DSDS-Staffel die Augen – „Kindergarten“

Ende April haben die Castings für die 21. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) im Europapark in Rust angefangen. Dieter Bohlen, Beatrice Egli, Pietro Lombardi und Loredana suchen wieder das größte Gesangstalent der ganzen Bundesrepublik.

Während Tausende von DSDS-Fans den Staffelstart im Herbst 2024 kaum noch erwarten können, wird Matthias Reim wohl eher weniger zu den Zuschauern gehören. Im Interview mit dieser Redaktion hat er verraten, was er als erfahrener und erfolgreicher Musiker von der RTL-Castingshow hält.

Matthias Reim findet klare Worte für DSDS

Wir wollten von Matthias Reim wissen, was er von der neuen Staffel sowie der aktuellen Jury-Konstellation hält. „Das ist eine typische RTL-Jury. Dieter Bohlen hat Ahnung von Musik, auch Beatrice Egli. Der Rest sind für mich einfach so Gesichter, bei denen es um Quote geht. Aber DSDS ist auch ein bisschen Kindergarten“, so das harte Urteil des Fachmannes.

+++ Matthias Reim: Neues Album gerade erst raus – nächste Hammer-Ankündigung: „Will in den Heavy-Metal-Bereich“ +++

Mit Beatrice Egli sitzt nicht nur eine einstige DSDS-Siegerin in der Jury, sondern auch eine Schlager-Kollegin von Matthias Reim. Der 66-Jährige ist seit über 30 Jahren erfolgreicher Schlager-Star, schreibt seine Lieder oder auch Texte für andere Künstler selbst. Von solch einer Erfahrung könnten sicherlich auch die DSDS-Teilnehmer profitieren. Doch auf die Frage, ob sich der Musiker in der RTL-Sendung am Jurypult sitzen sieht, sagt er nur kurz und knapp: „Nein, eigentlich nicht.“

Matthias Reim Tour „Kult kann man nicht stoppen“

Mit seinen erfolgreichen Hits wie „Verdammt, ich lieb dich“, aber auch Lieder vom neuen Album „Zeppelin“

40 Konzerte Deutschlandweit

Start am 15. Mai 2024 im Capitol in Mannheim, Ende am 30. Dezember in der Stadthalle in Rostock

Höhepunkte: Konzerte „zwischen den Jahren“, unter anderem erstmals in der Lanxess Arena in Köln (27.12.2024)

ProSieben sollte ganz genau hinhören

Das heißt jedoch nicht, dass der „Verdammt, ich lieb dich“- Interpret allgemein eine Teilnahme an derartigen Formaten ausschließt. „Bei anderen Casting-Sendungen wie „The Voice“ sitzen Musiker, die wissen, wovon sie reden. Rae Garvey zum Beispiel ist einfach klasse. Da könnte ich es mir vorstellen, wenn man mich fragen würde und ich die Zeit hätte“, so Reim.

Auch wenn der Musiker für 2024 mit seiner Tour „Kult kann man nicht stoppen“ und seinem frisch veröffentlichen Album „Zeppelin“ schon reichlich zu tun hat, könnte ProSieben bei diesen Worten hellhörig werden. Denn für die 14. Staffel von „The Voice of Germany“ haben drei von vier Coaches ihr Aus verkündet.

Sowohl Giovanni Zarrella als auch Ronan Keating und die Kaulitz Brüder Tom und Bill haben ihren Ausstieg aus der Show bekannt gegeben. Bleibt somit nur noch Shirin David als Jury-Mitglied. Die Suche nach Coaches geht also wieder los.