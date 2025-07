Irrer Verkupplungs-Versuch bei Beatrice Egli! Moderator bietet Söhne an

Für Beatrice Egli steht am Donnerstagabend (3. Juli) der Allgemeinwissen-Check an.

Die Sängerin, die im Jahr 2013 durch DSDS berühmt wurde und die Castingshow gewann, steht sonst eher auf der Bühne, um zu singen. Jetzt muss sie in „Das große Allgemeinwissensquiz“ bei Sat.1 einmal nicht ihre Stimme oder Dancemoves unter Beweis stellen, sondern ihr Wissen.

Doch bevor es mit den Wissensfragen losgeht, wagt Moderator Jörg Pilawa erst noch einen Versuch, seinen Gast zu verkuppeln – mit einem seiner Söhne!

Beatrice Egli: Irrer Verkupplungs-Versuch

Die beiden Söhne des Sat.1-Stars meiden eigentlich so gut es geht das Rampenlicht. Dass einer von ihnen Sängerin Beatrice Egli datet, die Tag täglich im Fokus der Öffentlichkeit steht, das würde Jörg Pilawa aber dennoch gerne sehen.

Als er Beatrice und seinen weiteren Stargast Boris Becker begrüßt, rutscht es plötzlich aus ihm heraus. „Es ist schön, dass sie da sind, man sieht sich viel zu selten“, sagt der Moderator zunächst und wendet sich schließlich direkt an die Schlagersängerin Beatrice:

„Sie ist so charmant, ich sag‘s immer wieder, einer meiner Söhne müsste eigentlich mit ihr zusammen sein, das würde mein Leben schöner machen.“ Jörg Pilawas Söhne Finn und Juri sind Ende und Anfang 20. Ob sie den Aufruf ihres Vaters im TV wohl mitgehört haben, bleibt wohl ihr Geheimnis. Beatrice Egli zumindest reagiert mit einem Lächeln – eben so charmant, wie es Jörg Pilawa bereits vorhergesagt hat.

Und auch ihr Quiz-Kollege Boris Becker wird in den höchsten Tönen vom Sat.1-Moderator gelobt: „Er ist für mich der Held nicht nur meiner Jugend, sondern meines Lebens.“

In „Das große Allgemeinwissensquiz“ müssen die Kandidaten übrigens in mehreren Runden antreten und Fragen aus allerhand Bereichen beantworten. Die Hälfte von ihnen wird jedoch spontan außerhalb des Sat.1-Studios ausgewählt. Ihnen winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro. Die Promis – in diesem Fall eben Sängerin Beatrice Egli und Tennislegende Boris Becker – fungieren in der Show als Joker.

Die Quizsendung wird am 3. Juli um 20.15 Uhr bei Sat.1 gezeigt sowie vorab in der Mediathek bei Joyn.