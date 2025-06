Schlagerstar Beatrice Egli macht große Ankündigung – „Es ist raus!“

Vom „DSDS“-Sternchen zur gefeierten Schlagerqueen – Beatrice Egli hat geschafft, wovon viele nur träumen. Mit ihrer fröhlichen Art, Ohrwurm-Hits und jeder Menge Ausstrahlung ist die sympathische Schweizerin längst eine feste Größe im deutschen Musikgeschäft. Doch wer glaubt, sie würde sich auf ihren Erfolgen ausruhen, irrt gewaltig. Im Hintergrund läuft bereits das nächste Highlight an: ein ganz besonderer Auftritt im Sommer 2025.

Denn Egli wird die UEFA Women’s Euro 2025 in ihrer Heimat eröffnen – und zwar mit der Schweizer Nationalhymne.

Beatrice Egli verkündet es

Auf Instagram verkündete die Sängerin die Nachricht stolz: „Breaking News: Ich darf bei der Europameisterschaft der Frauen die Nationalhymne singen! Ich freue mich sehr auf den Moment.“ Unter dem Video heißt es: „Es ist raus! Ich werde bei der Eröffnung der UEFA Women’s Euro 2025 am 02. Juli die Schweizer Nationalhymne performen! Ich freue mich riesig darauf, so mit euch in den Sommer zu starten!“

Auch bei ihren Fans sorgt die Ankündigung für Begeisterung.

Beatrice Egli: Fans sind aus dem Häuschen

Auf Instagram lassen die Reaktionen nicht lange auf sich warten.

„Du hast es so verdient, ich hab damit null gerechnet. Ein Grund mehr, die EM zu schauen!“, schreibt ein Follower. Ein anderer kommentiert: „Ich bin sooo stolz auf dich! Du wirst das ganz bestimmt großartig machen!“ Und ein dritter meint: „Respekt, was für eine große Ehre. Ich freue mich ebenfalls.“

Die UEFA Women’s Euro 2025 findet vom 2. bis 27. Juli in der Schweiz statt – ein Heimspiel für Egli. Los geht es am Mittwoch, 2. Juli, um 18 Uhr in Thun mit dem Eröffnungsspiel Island gegen Finnland. Gastgeberland Schweiz tritt noch am selben Abend in Basel gegen Norwegen an. Auch das Finale wird dort ausgetragen – am Sonntag, 27. Juli, im St. Jakob-Park.