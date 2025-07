Erstmals seit 12 Jahren: Beatrice Egli bricht Konzert ab

Schlagerstar Beatrice Egli begeistert Millionen bei der Frauen-EM. Am 2. Juli performte sie im St. Jakob-Park in Basel. Die Schweizer Nationalhymne erklang kraftvoll, die Zuschauer waren begeistert. Doch nur einen Tag später sieht die Welt anders aus.

Beim St. Peter At Sunset Festival am Mittwoch (3. Juli) läuft nicht alles nach Plan. Noch am Nachmittag teilt Beatrice ein fröhliches Video vom Soundcheck. „Alles noch leer, aber gleich voll“, strahlt sie. Doch am Abend folgt die Ernüchterung. Beatrice kann ihre Show nicht beenden.

Beatrice Egli: Konzertabbruch nach EM-Auftritt

„Zum ersten Mal in 12 Jahren musste ich eine Show abbrechen“, gesteht sie ihren Fans auf Instagram. Ihre Stimme versagt. „Ich habe alles versucht, dass ich die Show spielen kann, aber mit jedem Song ist die Stimme noch mehr weggegangen.“ Sie dankt den Fans und hofft auf Verständnis.

+++ Auch für dich spannend: Irrer Verkupplungs-Versuch bei Beatrice Egli! Moderator bietet Söhne an +++

„Es tut mir sehr, sehr leid“, sagt sie mit Tränen in den Augen. Trotz des Konzertoutfits, das sie noch trägt, und einem Handtuch über den Schultern, wirkt sie angeschlagen. Ihre Stimme ist stark heiser. Man hört ihr deutlich an, wie sehr ihr die Situation zu schaffen macht. Nun hofft sie, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Trotz der Enttäuschung bleibt das Festival spannend. Bis zum 6. Juli gibt es noch viele Highlights. Am Freitag (4. Juli) rockt Roxette (61) mit neuer Sängerin die Bühne. Peter Maffay (75) folgt am Sonntag (6. Juli). Die Fans müssen also nicht auf große Acts verzichten.

Mehr Nachrichten haben wir für dich hier zusammengestellt:

Beatrice hat ihren nächsten Auftritt bereits am 5. Juli geplant. Beim BlueOrange-OpenAir in Warthausen soll sie wieder singen. Ob Beatrice Egli bis dahin wieder gesund ist, ist unklar. Eine Absage gibt es bislang nicht.