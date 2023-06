Der Countdown läuft – „The Voice of Germany“ kommt zurück mit einer brandneuen Staffel und einer Jury-Konstellation, die es bislang so noch nicht gab. Ab Herbst 2023 soll es losgehen. Der genaue Start ist noch nicht klar, aber die Begeisterung bei den Fans ist jetzt schon riesig. Wobei die „The Voice“-Coaches Bill und Tom Kaulitz, Shirin David, Giovanni Zarrella und Ronan Keating zunächst einmal ordentlich für Furore sorgten, wir berichteten.

Während die Blind Auditions von „The Voice“ gedreht werden, hat das Team hinter der Show auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Formats jetzt die nächsten Hammer-News verkündet. Denn es gibt erneuten Zuwachs in der „The Voice“-Familie.

„The Voice“ holt IHN in die Show

Schon im Mai 2023 kam raus, es wird schon bald ein neues Format geben – „The Voice Rap“. Das soll parallel zu „The Voice of Germany“ laufen und am Ende sogar damit verschmelzen. „Zwei erfahrene Rap-Coaches stellen in den Blind Auditions von ‚The Voice Rap‘ ihre eigenen Teams zusammen. Das Rap-Talent, das am meisten überzeugt, zieht schließlich mit seinem Coach ins Halbfinale von ‚The Voice of Germany‘ ein und kann die 13. Staffel sogar gewinnen“, heißt es vom Sender.

Das Thema Rap spielte erst kürzlich bei „The Voice Kids“ eine große Rolle, als Kandidatin Emma einen Song von Eminem rappte und der anschließend persönlich darauf reagierte. Nach der Ankündigung folgt jetzt die überraschende Nachricht, wer einer der beiden Rap-Coaches sein wird – und es ist kein Geringerer als Rap-Legende Kool Savas höchst persönlich.

Kool Savas wird Coach bei „The Voice Rap“

Auf Instagram kündigt er an: „Das ist mir eine Ehre, das mitteilen zu dürfen, dass ich erster Coach bei ‚The Voice Rap‘ bin. Ich habe zu meiner Frau immer gesagt, wenn ich mal in einer TV-Sendung mitmache, dann soll es ‚The Voice‘ sein.“

Kool Savas ist 2023 als Coach bei „The Voice of Germany“ dabei. Foto: imago/Jan Huebner

Und weiter: „Wir sind selbst große Fans, gucken das immer. Dass es jetzt ‚The Voice Rap‘ gibt, finde ich schon geil. Und, dass ich der Coach sein darf, oder einer der beiden Coaches sein darf, das ist für mich auf jeden Fall ein Riesen-Ding.“

Mehr News:

Und was sagen die Fans? Die sind begeistert von der Ankündigung, wie die Kommentare auf Instagram zeigen:

„Geisteskrank“

„Richtig geil“

„Jetzt werde ich es auf jeden Fall gucken“

„Freue mich mega darauf“

„Wenn es in dem Business einen Coach gibt, kann es nur der King persönlich sein“

Bleibt abzuwarten, wie sich der Rapper in seiner neuen Rolle macht, die Unterstützung seiner Fans hat er auf jeden Fall.