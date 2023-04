„The Voice Kids“-Kandidatin rappt Eminem: Der Superstar scheint wenig begeistert

Es war ein beeindruckender Auftritt, den die erst 14-jährige Emma da bei „The Voice Kids“ abgeliefert hatte. Songs von Miley Cyrus, Ed Sheeran, Harry Styles und Co. hat man in der Sat.1-Show schon gefühlt dutzendfach zu hören bekommen, dass sich aber jemand auf die Bühne stellt und rappt, ist dagegen selten.

Und genau dieses Kunststück brachte Emma zustande. Im pinken Oversize-Pulli wagte sich das Mädchen an Eminems Superhit „Mockingbird“, den er einst für seine Tochter Hailie geschrieben hatte und rappte sich damit direkt in die Herzen der Coaches.

„The Voice Kids: Emma rappt Eminem

Die Stühle drehten sich reihenweise nach der 14-Jährigen um. Alle Coaches wollten Emma unbedingt in ihrem Team sehen. „Ich würde mir von Herzen wünschen, dass ich das noch mal hören dürfte“, schwärmte Wincent Weiss. „Hast du mega gemacht, unfassbar“, schob Alvaro Soler nach und stellte sich direkt für ein Duett zu Emma auf die Bühne.

Und auch Lena Meyer-Landrut kamen bei so viel Talent fast die Tränen: „Ich finde das, so wie alle anderen hier auch, unfassbar beeindruckend, was du kannst, was du transportierst, wie viele Emotionen du in dir hast und auf der Bühne zeigst. Man sieht sofort all deine Qualitäten und ich wäre so dankbar, wenn ich mit dir arbeiten dürfte.“ Am Ende ging Emma zu den Rappern in der Runde – Smudo und Michi Beck.

Mehr News aus der Unterhaltung:

Noch beeindruckender aber war, dass Emma Megastar Eminem auf sich aufmerksam machen konnte. Auf TikTok kommentierte der Rapper mit einem Emoji unter dem „The Voice Kids“-Video des Auftrittes. Wirklich begeistert scheint Eminem aber nicht. Er schickte lediglich einen Smiley mit hochgezogener Augenbraue. Übrigens die allererste Reaktion, die Eminem überhaupt auf Tikok zeigte.

Was er damit sagen will – das weiß wohl nur Marshall Mathers selbst. Die Aufmerksamkeit der ganzen Musikwelt ist Emma damit aber auf jeden Fall gewiss.