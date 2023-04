Lena Meyer-Landrut lässt die Hose runter: Fans kommen die Tränen

Sie gehört zu den erfolgreichsten deutschen Sängerinnen: Seit ihrem Sieg beim „Eurovision Song Contest“ im Jahre 2010 ist Lena Meyer-Landrut extrem populär. Die Sängerin veröffentlichte Alben, wurde Coach bei „The Voice Kids“, war in etlichen TV-Shows zu sehen und bringt ganz nebenbei auch noch eine eigene Modelinie raus.

Für die neue Kollektion eben jener Modelinie hat sich Lena Meyer-Landrut nun für einen Spot filmen lassen, und siehe da: Lena lässt die Hose runter. Und nicht nur die.

Lena Meyer-Landrut lässt die Hosen runter

So sehen wir in einem kurzen Instagramvideo Lena und ein weiteres Model in exakt demselben Bademantel nebeneinander stehen. Während Lena eine Größe XS trägt, kleidet sich das zweite Model in einer L. Gleichzeitig werfen Lena und Kollegin nun erst Hose, dann Shirt, Jacke und Schuhe auf einen Haufen, um im nächsten Schnittbild in exakt derselben Garderobe nebeneinander zu stehen.

Quintessenz der Aktion: Lenas Kollektion gibt es auch in größeren Größen. Für die Fans, die mutmaßlich nicht alle eine Modelfigur wie Lena Meyer-Landrut haben, ein tolles Signal. Manchen kommen gar die Tränen, ob so viel Body Positivity.

Fans jubeln: „Oh mein Gott. Das ist so süß“

„Oh mein Gott. Das ist so süß“, schreibt beispielsweise eine Instagram-Followerin. Eine andere ergänzt, garniert mit weinenden Emojis: „Das ist so niedlich. Tolle Arbeit.“ Und ein Dritter schreibt: „Wow. Ich wünschte, bei mir würde das auch so schnell und gut aussehen. Tolle Farben, hoffe, dass zum nächsten Winter noch was für Männer dabei ist. Also ne Jacke würde ich mir schon kaufen.“

Na dann, Lena, du hast es gehört. Doch hat die Sängerin genug Zeit, um sich auch noch um eine Männerkollektion zu kümmern? Derzeit ist die 31-Jährige in der Sat.1-Castingshow „The Voice Kids“ neben Stars wie Wincent Weiss oder den „Fanta 4“-Mitgliedern Michi Beck und Smudo zu sehen. Was danach kommt? Wir werden sehen.