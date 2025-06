++ Kurz vor „Inselfieber“ in Oberhausen verkündet es der Veranstalter – Besucher von den Socken ++

Was. Für. Ein. Wetter! Beim „Inselfieber“ in Oberhausen bringen nicht nur die Künstler auf der Bühne, wie Mia Julia, Isi Glück, Mickie Krause oder Die Atzen, das Publikum ins Schwitzen.

Denn bei der „größten Mallorca-Party aller Zeiten“ auf dem Freigelände vor der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen herrschen am Samstag (14. Juni) Extrem-Bedingungen. So soll das Thermometer bis 13 Uhr auf satte 32 Grad ansteigen. Der Veranstalter hat darauf in mehrfacher Hinsicht reagiert.

„Inselfieber“-Veranstalter reagiert auf Mega-Hitze

So gibt es auf dem Eventgelände zum einen eine Art menschliche Tankstelle, bei der die „Inselfieber“-Besucher sich mit kaltem Wasser abduschen können (mehr dazu hier >>>). Kurz vor Beginn der Malle-Party hat der Veranstalter sich außerdem noch auf zahlreiche Anfragen zum Thema Trinkwasser bei Instagram zu Wort gemeldet.

„Vor allen sanitären Anlagen stehen für alle Besucher kostenfreie Trinkwasserstationen zur Verfügung“. Genau diese Frage hatten sich im Vorfeld viele Besucher angesichts der extremen Temperaturen und dem damit einhergehenden Wasserbedarf gestellt. Dementsprechend begeistert sind die Reaktionen:

Find ich richtig super

Geil

Super, das ist mal eine gute Nachricht

Richtig und wichtig. Danke

„Was ist mit Bierbrunnen?“

Die Maßnahme regt manch einen „Inselfieber“-Freund allerdings auch zum Nachdenken an: „Was ist mit Bierbrunnen? Bierspender? Frag für einen Freund“, sagt einer mit Augenzwinkern.

Ein etwas ernster gemeinter Hinweis. Der Veranstalter weist darauf hin, dass Besucher zum „Inselfieber“ nur bestimmte Flaschen mitbringen dürfen zum Auffüllen. PET-Flaschen werden am Eingang einkassiert, faltbare Flaschen hingegen nicht. Diese müssen nur vor der Einlasskontrolle geleert sein, können dann aber an den Trinkwasserstationen aufgefüllt werden.

Auch zu einem möglichen Unwetter während der Mallorca-Party hat sich der Veranstalter im Gespräch mit DER WESTEN geäußert. Mehr dazu hier >>>