„Kölner Lichter“ feiern Comeback mit einer Neuerung – es geht um das Feuerwerk

Sommerabende am Rhein haben in Köln eine besondere Faszination. Jahr für Jahr zieht es Einheimische und Touristen ans Flussufer, um die Magie der Stadt zu genießen. Doch in den letzten fünf Jahren fehlte vielen Kölnern ein ganz besonderes Highlight: die „Kölner Lichter“. Die beliebte Großveranstaltung, die stets Tausende verzauberte, musste pausieren. Jetzt ist die Freude groß, denn 2025 kehrt das spektakuläre Event endlich zurück.

Bereits am 30. August wird Köln wieder im Glanz der „Kölner Lichter“ erstrahlen. In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter einem besonderen Motto: „Das Phönix-Projekt“. Zum 20. Jubiläum soll ein Pyrotechnikerteam den sagenumwobenen Phönix am Nachthimmel darstellen. Der Phönix symbolisiert nicht nur die Rückkehr der „Kölner Lichter“, sondern auch den Neuanfang nach der langen Pause. Mit einem gigantischen Feuerwerk wird er hoch über dem Rhein „aus der Asche“ emporsteigen.

20 Jahre „Kölner Lichter“ – ein Jubiläum

Die Jubiläumsausgabe der „Kölner Lichter“ wird jedoch nicht in allen Details an frühere Jahre anknüpfen. Nach der langen Unterbrechung planen die Veranstalter, einzelne Elemente schrittweise zurückzubringen. Eines der größten Veränderungen betrifft das Bühnenprogramm am Tanzbrunnen. Anders als früher wird es 2025 dort kein großes Rahmenprogramm geben. Der Fokus der Veranstaltung liegt stattdessen auf dem musiksynchronen Höhenfeuerwerk, das als absolutes Highlight gilt. Dieses beginnt früher als gewohnt, nämlich um 22.30 Uhr.

Trotz der Veränderungen bleibt der besondere Zauber der „Kölner Lichter“ ungebrochen. Vor der beeindruckenden Kulisse des Kölner Doms verspricht das kreativ inszenierte Feuerwerk einen unvergesslichen Abend. Mit Musik, Licht und Farben wird der Nachthimmel regelrecht zum Leben erweckt. Besucher können sich auf faszinierende Momente freuen, die die Rückkehr der „Kölner Lichter“ gebührend feiern.

Auch bei der Organisation setzen die Veranstalter auf Traditionen. Das Event ist vollständig kostenlos und für alle zugänglich. Die Rheinufer auf beiden Seiten, zwischen der Bastei und der Hohenzollernbrücke, dienen als perfekte Aussichtspunkte. Zudem gibt es Verkaufsstände, die Speisen und Getränke anbieten. Damit erkunden Besucher die Magie der „Kölner Lichter“ in entspannter Atmosphäre und mitten in der lebendigen Gemeinschaft.

