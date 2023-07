Howard Carpendale schaltet ZDF ein – und muss etwas loswerden

Er ist eine absolute Schlagerlegende. Howard Carpendale steht in einer Reihe mit Superstars wie Roland Kaiser, Andrea Berg oder Helene Fischer. Doch privat hört der gebürtige Südafrikaner nicht etwa nur die Musik seiner Schlager-Kollegen. So verriet der 77-Jährige via Instagram, dass er am Wochenende die „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF geschaut habe und ihm dabei ein Kollege besonders im Kopf geblieben ist.

Und zwar nicht etwa Kerstin Ott, mit der Howard Carpendale bereits den Song „Nur mit dir“ aufgenommen hatte, oder Nino de Angelo, sondern Ex-„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Liebling Oli.P. Der stand am Samstagabend (22. Juli 2023) unter anderem zusammen mit seiner ehemaligen Duettpartnerin Natalie auf der Bühne, mit der er vor etlichen Jahren den Hit „So bist du“ aufnahm, sang aber auch seinen neuen Song „Nie mehr allein“, ein Cover des Hits „Allein, allein“, der Dresdner Band „Polarkreis 18“.

Howard Carpendale feiert ZDF-Auftritt von Oli.P

Und das schien Howard Carpendale so gut gefallen zu haben, dass er sich direkt sein Smartphone schnappte und ein Video für Oli.P aufnahm. „Ich habe einen guten Freund gesehen. Bei Zarrella am Samstag. Erst einmal fand ich die Show sehr gut, aber Oli.P war dabei und das ist ein Typ, den ich sehr, sehr gerne mag. Er hat ein neues Album und das finde ich persönlich toll. Vielleicht wundert ihr euch über meinen verschiedenen Musikgeschmack, aber ich liebe eigentlich alle Arten von Musik und freue mich sehr, dass Olis neues Album so gut läuft. Oli, mach’s gut, mein Freund. Ich wünsche dir alles Gute“, so der Sänger.

Alles Gute wünschen wir Howard Carpendale auch vor seinem Auftritt am 29. Juli 2023 in Gelsenkirchener Amphitheater. Ab 20 Uhr wird die Schlagerlegende unweit des Rhein-Herne-Kanals auf der Bühne stehen. Restkarten gibt es noch an den bekannten Vorverkaufsstellen. An gleicher Stelle traten diese Woche auch „Die toten Hosen“. Wir verraten dir, warum Campino schon nach 15 Minuten ins Publikum ging.