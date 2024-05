Giovanni Zarrella lässt seine Fans auflaufen – „Wie gemein“

Mit seiner charmanten Art verzaubert er Jung und Alt, mit seinen Songs sorgt er bei den Fans für gute Laune. Giovanni Zarrella wurde als Mitglied der Band „Bro´Sis“ bekannt, mittlerweile feiert der 46-Jährige als Solokünstler große Erfolge.

Seit dem Jahr 2021 moderiert der Musiker sogar seine eigene ZDF-Show, in der „Giovanni Zarrella Show“ geben sich hochkarätige Schlagerstars die Hand. Nun kündigte der Sänger eine neue Single an und lässt seine Fans im Zuge dessen gewaltig auflaufen.

Giovanni Zarrella hütet ein Geheimnis

Die Fans von Giovanni Zarrella freuen sich bereits seit Wochen auf neue Musik ihres Idols. Auf seinem Instagram-Profil nimmt der Musiker seine 395.000 Follower mit durch seinen Alltag und teasert gerne mal den ein oder anderen neuen Song an. Nachdem Zarrella bereits die erste Single seines neuen Albums veröffentlichte, folgte nun die nächste Ankündigung.

Doch zuvor ließ der ehemalige „The Voice„-Coach es sich nicht nehmen, seine Fans auf die Folter zu spannen. In einem neuen Instagram-Reel befindet sich Giovanni Zarrella nämlich im Tonstudio und berichtet seinen Fans: „Wir sind wieder im Tonstudio und das bedeutet, dass es wieder neue Musik gibt. Die gibt es wortwörtlich, nämlich hier auf diesem Laptop. Den dürft ihr gleich hören und ich sag euch, das ist mein Lieblingssong des neuen Albums“.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

An dieser Stelle des Videos werden sich Giovanni Zarrellas Fans sicherlich auf die Klänge des neuen Songs gefreut haben. Als der Musiker dann auf die Play-Taste drückt, sind jedoch leidglich die ersten Sekunden des neuen Hits zu hören. Gerade als es spannend wird, pausiert Zarrella das Lied und bewegt lediglich lautlos die Lippen zu den Lyrics des Songs.

Schuldbewusst gesteht der TV-Star: „Ich darf es noch nicht zu Ende singen, aber Freunde, bald schon dürft ihr den ganzen Song hören.“ Da hat der Musiker seine Fans zu Beginn des Videos also ganz schön an der Nase herum geführt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vorfreude aufseiten Fans

Die Fans von Giovanni Zarrella scheinen dem Musiker diese Vortäuschung falscher Tatsachen schnell verziehen zu haben. Unter dem Instagram-Beitrag häufen sich reihenweise freudige Kommentare, die Fans des Sängers schreiben:

Wie gemein. Aber ich freu mich!“

„Wir können es kaum abwarten!“

„Wird auch wieder ein Ohrwurm, ganz sicher!“

„Ich freu mich auf den neuen Song und alles was noch am Musik von dir kommt.“

„Was für tolle News. Neuer Song, neues Album. Ich kann es kaum erwarten. Auch die Songs live zu hören, inklusive Hüftschwung!“

Auf die Unterstützung seiner Fangemeinde kann sich Zarrella auf jeden Fall immer verlassen.

In der Kommentarspalte lässt Zarrella seine Fans dann doch nicht ganz in der Luft hängen und verrät, dass sein neuer Song „Fantastico“ am 7. Juni erscheinen wird.