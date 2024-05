Howard Carpendale muss Konzerte kurzfristig absagen – „Wäre unvernünftig gewesen“

Hiobsbotschaft für alle Fans von Howard Carpendale, die sich schon auf einen Auftritt des Sängers gefreut hatten. Am Samstagmorgen (19. Mai) muss 78-Jährige gleich zwei Konzerte auf einmal absagen.

Die Nachricht trifft die Fans wie ein eiskalter Schlag. Zumal Howard Carpendale wenige Stunden zuvor noch ein Konzert in München gegeben hatte. Was ist also der Grund für die kurzfristige Absage? Müssen sich die Fans etwa Sorgen machen?

Howard Carpendale sagt Konzerte ab

Am Samstagabend (18. Mai) spielte Howard Carpendale noch vor 10.000 Zuschauern in der ausverkauften Olympiahalle München. Doch nur wenige Stunden später heißt es auf seiner Instagram-Seite: „Leider müssen wir jetzt aber mitteilen, dass die nächsten zwei Konzerte der „LET´S DO IT AGAIN“ Tournee aufgrund eines grippalen Infekts des Künstlers, gepaart mit einer allergischen Reaktion, leider nicht stattfinden können.“

Betroffen sind das am Sonntagabend (19. Mai) geplante Konzert in Wien und das am 21. Mai angesetzte Konzert in Nürnberg. Doch die Auftritte sollen nicht ersatzlos ausfallen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an Ersatzterminen und werden diese umgehend bekanntgeben, sobald sie feststehen“, so das Versprechen.

DAS müssen Ticket-Inhaber wissen

Die bereits erworbenen Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten und können bei den neuen Terminen einfach vorgezeigt werden. Wer jetzt schon weiß, dass er sein Ticket zurückgeben möchte, könne dies ebenfalls tun. Und zwar dort, „wo sie erworben wurden“. Howard Carpendale bedauert den krankheitsbedingten Ausfall und entschuldigt sich bei seinen Fans.

„Ich weiß, was diese Entscheidung für all die bedeutet, die sich ebenso wie wir auf die Show gefreut haben. Aber es wäre unvernünftig gewesen, wenn ich jetzt durchziehen würde. Umso mehr freue ich mich auf die weiteren Termine, die wir dann mit voller Kraft spielen werden.“