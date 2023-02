Howard Carpendale blickt ins Publikum: Dann bricht es aus ihm heraus

Howard Carpendale zählt zu einer der absoluten Größen in der Musikbranche. Bereits seit den 80er-Jahren begeistert der Sänger immer wieder seine Fans und performt in ausverkauften Hallen. Im Laufe seiner Karriere wurden sogar schon über 25 Millionen Tonträger verkauft. Jetzt wurde der Musiker besonders emotional…

Auf der Bühne zu stehen ist wohl für jeden Künstler der größte Traum. Wenn dann auch noch das Publikum mit strahlenden Gesichtern vor einem steht, könnte es wohl kaum besser laufen. Das durfte auch Howard Carpendale bei seinem jüngsten Konzert feststellen!

Howard Carpendale zeigt sich berührt

„Unglaublich. […] Als ich unser Video von Hamburg sah, war ich sehr bewegt“, teilte Howard Carpendale nur wenige Tage nach seinem Auftritt in der Barclays Arena in Hamburg in den sozialen Netzwerken mit. Während seiner Show würde er gar nicht immer mitbekommen, was sich im Publikum abspielt. Umso erfreulicher dürften die Szenen im Nachhinein für ihn gewesen sein.

„Dieses wunderschöne Lied ‚Du bist doch noch hier‘ ist ein Moment im Konzert, der sehr viele von euch berührt“, stellte der 77-Jährige stolz und zufrieden fest. Die emotionale Melodie löste bei einigen Besuchern sogar Tränen aus. Für einige Fans nicht ohne Grund ein absoluter Lieblingssong von Howard Carpendale.

Carpendale-Fans sind total angetan

Auch in den Kommentaren sind sich die Fans einig. „Dieses Lied lässt einen erstarren vor lauter Liebe, Gefühle und jedes Wort trifft bei vielen Fans zu. Sowie auch auf mich“, teilte beispielsweise eine von vielen Nutzerinnen mit. „Es geht immer wieder ans Herz“, stellte auch ein anderer User fest.

Für all diejenigen, die nicht live beim Konzert in Hamburg vor Ort sein konnten, ließ sich Howard Carpendale ebenfalls etwas einfallen: Die Videoaufnahme des rührenden Songs wird es schon ab dem 10. Februar auf dem kommenden Album zu sehen geben.