Howard Carpendale: Schnappschuss aus dem Bett! So intim zeigt sich der Schlagerstar sonst nie

Durch Lieder wie „Tür an Tür mit Alice“ oder „Ti amo“ ist Howard Carpendale in den 70er-Jahren zur absoluten Schlager-Ikone geworden. Inzwischen ist der Südafrikaner 76 Jahre alt, doch hat den Finger noch immer am Puls der Zeit.

Im Netz zeigt sich Howard Carpendale nun so privat wie noch nie zuvor.

Howard Carpendale ätzt gegen Social-Media-Wahnsinn – was dann passiert, verblüfft Fans

Erst kürzlich hat der Musiker noch große Kritik an den sozialen Medien und deren Nutzern geäußert. Nachdem er sich gerade sein erstes Smartphone zugelegt hat, schimpft Howard in einem Instagram-Post: „Ich persönlich habe ein großes Problem mit zu viel Eigenwerbung.“ So wolle er sein Profil nicht als Dauerwerbefläche nutzen, wie es einige seiner Kollegen tun.

Und auch sein Privatleben möchte der Sänger so gut es geht weiterhin aus der Öffentlichkeit heraushalten. „Trotzdem werde ich dadurch kein Influencer mehr werden und verrückte Sachen machen oder meine Mahlzeiten mit Euch teilen“, versichert Howard Carpendale seinen Fans Anfang September.

Howard Carpendale gewährt seinen Fans private Einblicke. Foto: imago images/Eibner

Umso überraschter dürften die nun sein, wenn sie den neuen Beitrag des Schlagerstars bei Instagram sehen. Bei dem Schnappschuss, den Howard mit seinen mehr als 41.000 Followern teilt, handelt es sich weder um eine Aufnahme von einem Konzert noch ein Pressefoto.

Howard Carpendale fotografiert sich kurz nach dem Aufstehen: „Mein allererstes Selfie“

Das Foto stammt frisch aus dem Bett des Sängers! Auf dem Selfie grinst der Vater von Schauspieler Wayne Carpendale glücklich in die Handykamera und umklammert mit einer Hand seine weiße Bettdecke. Dafür, dass er zunächst nicht einmal sein Essen zeigen wollte, wird Howard nun aber ganz schön intim.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu dem ungewöhnlichen Schnappschuss erklärt er: „Ihr habt mir gesagt, ich muss mein altes Nokia wegschmeißen und ein Smartphone kaufen. Jetzt habe ich mein allererstes Selfie gemacht, kurz nach dem Aufwachen. Aber keine Sorge. Es werden nicht viele nachkommen.“

Handelt es sich bei dem Bild also einfach nur um einen selbstironischen Gag? Bei den Fans des Musikers kommt die Aktion jedenfalls hervorragend an. „Echt klasse, bitte mehr davon“, lautet nur einer von Hunderten Kommentaren. Und selbst Kerstin Ott kommentiert einen Tränen lachenden Emoji, gefolgt von einer roten Flamme.

Mehr zu Howard Carpendale:

Eines ist auf jeden Fall sicher: Howard Carpendale geht noch immer mit der Zeit – und das können nicht viele Menschen in diesem Alter von sich behaupten.

Sein Schlager-Kollege Roland Kaiser überrascht unterdessen mit einem schockierenden Geständnis: Der Sänger hat einst einen Fotografen verprügelt.