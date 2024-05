„Fernsehgarten“: Kerstin Ott sorgt für Überraschung im ZDF – „Achtung, Achtung!“

Mit der ersten warmen Brise des Frühlings kehrt auch der ZDF-„Fernsehgarten“ zurück auf die Bildschirme. Ein Muss für alle Fans leichter Unterhaltung. Wie das „Traumschiff“ ist auch der „Fernsehgarten“ ein fester Bestandteil des ZDF-Programms und aus dem sommerlichen Fernsehprogramm nicht mehr wegzudenken.

Die Winterpause ist vorbei, und die Vorfreude auf den Start des Open-Air-Entertainment am Sonntag (5. Mai) war groß. Die Zuschauer können sich wieder auf eine Vielzahl von Gästen freuen, darunter die charismatische Kerstin Ott, die für eine besondere Überraschung sorgen sollte.

ZDF-„Fernsehgarten“: Sie sorgen für Mega-Überraschung

Gleich zu Beginn der Show entfachte Andrea Kiewel mit ihrer Ankündigung eines der ersten Acts eine Welle der Verwirrung im Netz. „Wenn ich könnte, würde ich sie heiraten“, scherzte Kiewel in Bezug auf Kerstin Ott, bevor diese die Bühne betrat. Die Aussage sorgte auf X, der Plattform, die früher als Twitter bekannt war, für reichlich Spekulationen. „Was, sie will Kerstin Ott heiraten?“, fragte sich ein User, während ein anderer vermutete: „Hat sich Kiwi grad mit Kerstin Ott verkuppelt!?“ Doch das ist noch nicht genug.

+++ „Fernsehgarten“: Plötzlich hagelt es Buhrufe – Zuschauer sprachlos +++

Das ZDF-„Fernsehgarten“-Publikum wurde gleich doppelt überrascht: Nach einem bereits umjubelten ersten Auftritt betrat Kerstin Ott erneut die Bühne und sorgte für einen unvergesslichen Moment. „Achtung, Achtung: Hier kommt eine Überraschung!“, so leitete Moderatorin Andrea Kiewel die zweite Performance von Ott ein. Mit erkennbarem Stolz legte Ott mit ihrem Erfolgshit „Wegen dir“ los und zog das Publikum sofort in ihren Bann. Was als Solo begann, verwandelte sich schnell in ein Duett der Extraklasse, als plötzlich Howard Carpendale die Bühne betrat und gemeinsam mit Ott deren Hit sang.

Der „Fernsehgarten“ beweist einmal mehr, dass er für Überraschungen gut ist. So lässt das ZDF die Zuschauer mit Spannung in die neue Saison starten.