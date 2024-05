„Giovanni Zarrella Show“: ZDF-Zuschauer ziehen deutliches Urteil – „Etwas fad“

Schlager-Herzen schlagen wieder höher am Samstagabend (4. Mai). „Die Giovanni Zarrella Show“ flimmert über die Fernsehbildschirme und begeistert mit einer langen Liste an Stars. Matthias Reim, Christin Stark, Howart Carpendale und viele weitere Promis aus der Musik-Welt dürfen auf der ZDF-Bühne ihre Performance abliefern. Doch nicht allen Zuschauern gefällt, was sie hören und sehen.

ZDF-Show: Emotionales Geständnis von Giovanni

Kultstar Giovanni Zarrella lädt erneut zu einer Ausgabe seiner Musikshow im ZDF ein. Auf dem Programm stehen in Offenburg drei Stunden Party mit den Stars aus Schlager und Pop. Dabei ist die Sendung besonders emotional. Denn der Entertainer singt ein Duett mit dem 2014 verstorbenen Udo Jürgens.

„Das hat es tatsächlich nach seinem Tod so nicht mehr gegeben. Wir werden ihn wirklich hier auf die Bühne bringen, auf unsere Leinwände. Und ich darf mit ihm im Duett singen“, erzählte Giovanni Zarrella bereits vorab „hallo deutschland.“ Schon vor der Live-Show ging ihm der geplante Auftritt deutlich nah: „Bei den Proben hatte ich schon das ein oder andere Tränchen im Auge. Und das wird bestimmt nochmal emotionaler.“

ZDF-Sendung spaltet Zuschauer

Während Giovanni mit Herzblut bei der Sache ist, sind manche Zuschauer weniger begeistert von der ZDF-Sendung. „Das Ganze ist doch heute etwas fad, ich glaube, ich gucke lieber einen Film“, äußert sich ein User der Online-Plattform X. Auch eine weitere Reaktion schließt sich der kritischen Meinung an: „Kann er sich bitte mal beeilen, ich halte es nicht mehr lange aus.“

Begeisterte Anhänger sind dagegen anderer Auffassung: „Ich mag die“ oder „Ich liebe Schlagershows“ sind nur einige der erfreulichen Kommentare.

Neben erfolgreichen Schlagershows von Kultstars wie Florian Silbereisen oder Beatrice Egli hat sich Giovanni Zarrella ebenfalls einen Namen in der TV-Welt gemacht. Die ZDF-Show begeistert seit 2021 eingeschweißte Schlager-Anhänger. Fans dürfen sich dieses Jahr noch auf eine Sommer-Ausgabe freuen.