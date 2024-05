ZDF legt kurz nach „Der Alte“ die Karten offen

Das ZDF hat es wieder getan: Mit dem Krimi-Dauerbrenner „Der Alte“ sicherte sich der Sender am Freitagabend (3. Mai) erneut die Spitze der TV-Quoten.

Der neueste Fall rund um Hauptkommissar Caspar Bergmann, der sich durch ein Dickicht aus Diplomatie und Täuschung kämpft, zog satte 5,54 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme – ein stolzer Marktanteil von 21,8 Prozent des Gesamtfernsehmarktes. Die Mainzer Fernsehstation zeigt damit eindrucksvoll, dass ihre Krimi-Formate am Freitagabend weiterhin die Massen vor den TV locken.

ZDF: So kommt der Sender beim jüngeren Publikum an

Seit Anfang April führt „Der Alte“ jeden Freitag die Reichweiten-Statistiken an – und mit bereits angekündigten neuen Fällen für jeden Freitag im Mai scheint das Erfolgsrezept ungebrochen. Interessant ist dabei auch der Blick auf das jüngere Publikum: Das ZDF kann hier einen Anstieg verzeichnen und erreichte gestern 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährige, was einem Marktanteil von 8,6 Prozent entspricht. Nach einem leichten Einbruch in der Vorwoche, wo man etwas an Boden verlor, scheint die Serie wieder an Fahrt zu gewinnen.

+++ „Der Bergdoktor“: Nach tragischem Vorfall am Gasthaus – ZDF spricht Klartext +++

Auch „Letzte Spur Berlin“ zeigt sich als feste Größe im ZDF-Krimi-Repertoire und sicherte sich mit 4,62 Millionen Zuschauern und 18,5 Prozent Marktanteil den zweiten Platz der Gesamtreichweiten. Bei den 14- bis 49-Jährigen konnte die Serie 0,36 Millionen Zuschauer für sich gewinnen. Im Vergleich mit den Privatsendern stellt sich die Frage: Wie wertvoll ist die Gesamtreichweite wirklich?

Speziell bei den jüngeren Zuschauern bleibt das ZDF zwar hinter den Privaten zurück, doch zeigt sich ab 22.30 Uhr eine deutliche Trendwende: Die „heute-show“ schnappt sich mit ihren scharfzüngigen Satiren neben beeindruckenden 3,85 Millionen Gesamtzuschauern hervorragende 0,83 Millionen der jungen Zielgruppe. Damit landet das Format direkt hinter dem „Let’s Dance„-Abend von RTL, der mit 0,97 Millionen jungen Zuschauern diese Sparte anführt.

Das ZDF kann sich somit über eine wahre Erfolgsserie freuen.