„Der Bergdoktor“: Nach tragischem Vorfall am Gasthaus – ZDF spricht Klartext

Für alle Fans von „Der Bergdoktor“ sorgte diese Nachricht für Angst und Schrecken. Am Dienstagnachmittag (30. April) krachte ein Kran auf das Dach des Gasthauses „Wilder Kaiser“ und beschädigte dieses schwer. Die Zuschauer der ZDF-Sendung dürften dieses gut kennen – schließlich wurden schon zahlreiche Szenen dort gedreht. Doch wie geht es nun weiter, jetzt, wo das Haus kaputt ist? Der öffentlich-rechtliche Sender macht eine deutliche Ansage.

„Der Bergdoktor“: Unfall hat tragische Folgen

Laut Berichten der „Kronen Zeitung“ war die Wetterlage wohl Schuld an dem tragischen Unfall. Neben dem Gasthaus wollte die örtliche Landjugend mithilfe eines Krans einen Maibaum aufstellen. Doch der Wind ließ den Kran nach hinten kippen – und somit auf das Gasthaus aus der ZDF-Serie.

+++ ZDF: Steigt Mark Keller beim „Bergdoktor“ aus? Sender spricht Klartext +++

Besonders dramatisch: Ein siebenjähriger Junge erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und am Fuß und wurde umgehend per Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Das Fest zum „Tag der Arbeit“, welches an diesem Abend noch stattfinden sollte, wurde abgesagt. Doch was bedeutet das Ganze nun für die Dreharbeiten von „Der Bergdoktor“?

„Der Bergdoktor“: ZDF spricht Klartext

Auf Anfrage dieser Redaktion erklärt das ZDF nun, wie es mit den Dreharbeiten weitergehen wird. „Derzeit sind in Ellmau und Umgebung andere Motive im Drehplan vorgesehen. Produktion und Redaktion können im Laufe der Dreharbeiten flexibel mit Anpassungen in der Drehplanung reagieren.“

+++ „Der Bergdoktor“: Trauriges Aus! ZDF schmeißt Serienliebling plötzlich raus +++

Weiter heißt es in dem Statement: „Dem verletzten Jungen und seiner Familie sowie den Bewohnern des Hauses wünschen wir alles Gute.“ Eins ist demnach klar: So schnell werden die Zuschauer von „Der Bergdoktor“ das Gasthaus in der Sendung nicht mehr wiedersehen.

Alle Folgen von „Der Bergdoktor“ kannst du nach TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek nachschauen.