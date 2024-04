ZDF: Steigt Mark Keller beim „Bergdoktor“ aus? Sender spricht Klartext

Als Dr. Alexander Kahnweiler verzaubert Mark Keller in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ die Fernsehzuschauer. Der Schauspieler feierte sowohl im Fernsehen als auch auf der Kinoleinwand große Erfolge. Auch Stimmtechnisch scheint der 58-Jährige gesegnet zu sein, Keller performte sogar in Helene Fischers Weihnachtsshow.

Nach seiner erfolgreichen Teilnahme am Prosieben-Format „The Masked Singer“, überzeugt Mark Keller in diesem Jahr auf dem Tanzparkett von „Let´s Dance“. Der Schauspieler tanzt auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig, was den Fans vom „Bergdoktor“ zunehmend Sorgen bereitet. Nun äußert sich das ZDF zu Gerüchten um einen möglichen Ausstieg von Keller aus der beliebten Serie.

Mark Keller ist allseits beliebt

Fans des „Bergdoktor“ können die neuen Folgen der ZDF-Show kaum erwarten. Zuletzt berichtete Hauptdarstellerin Ronja Forcher davon, dass das Drehbuch ihr bereits vorliege. Doch findet Mark Keller trotz seiner Verpflichtungen bei „Let´s Dance“ in den neuen Skripten Platz? Die Fans der deutsch-österreichischen Fernsehserie können sich ein eine neue Staffel ohne ihren geliebten Dr. Alexander Kahnweiler kaum vorstellen.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Doch Zuschauer der beliebten ZDF-Serie können nun endlich aufatmen. Mark Keller, der zuletzt in einem Interview über seine Liebe zum „Bergdoktor“ schwärmte, wird der Serie trotz seiner anderweitigen Verpflichtungen erhalten bleiben. Das ZDF versichert der Zeitschrift Intouch: „Mark Keller ist fester Bestandteil des Ensembles der Serie und die Dreharbeiten dauern in der Regel bis Ende Herbst/Anfang Winter.“

Falls Keller es bis ins Finale von „Let´s Dance“ schaffen sollte, wird der Fernsehstar bis zum 24. Mai in Köln gebraucht werden. Kurz danach wird es für den 58-Jährigen sicherlich direkt ans Set vom „Bergdoktor“ gehen.

Falls Mark Keller in den kommenden „Let´s Dance“-Wochen ausscheiden sollte, könnte der Schauspieler eine entspannende Auszeit sicherlich gut gebrauchen.