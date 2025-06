„Die Bachelors“: Jetzt kursiert plötzlich die Nachricht

Am Mittwochabend (18. Juni) zur beliebten Sendezeit startete bei RTL die Premiere der neuen Staffel des Dating-Formats „Die Bachelors“. Und diese Episode hatte es gleich in sich! So dürfte sie für mächtig viel Diskussionsstoff bei den TV-Zuschauern gesorgt haben.

„Die Bachelors“: Rosenkavaliere erleben völlig unterschiedliche Starts

Während Bachelor Felix in Südafrika schon gleich unvergessliche Momente mit seinen Herzensdamen erlebte, war es für Martin in Köln eher ein Start zum Vergessen.

Schon beim ersten Date auf einem Indoor-Spielplatz „Tummel Dschungel“ musste Martin eine enttäuschende Dating-Erfahrung machen. Schnell bemerkte er, dass zwischen den beiden keine besondere Chemie herrschte. Ehrlich zog er schnell die Reißleine, entriss Christina die Rose und stelle deutlich fest: „Leider keine Verbindung.“

Und auch die drei weiteren Kennenlernen mit Vanessa, Lisann und Nadine entpuppen sich schnell als Reinfälle. Fest steht: Die aktuelle Staffel sorgt jedenfalls schon von Beginn an für Spannung und Diskussionsstoff. Wird es in den nächsten Episoden für Martin ein Happy End geben? Es bleibt spannend…

Jetzt herrscht traurige Gewissheit

Doch welche Resonanz löste die Premiere von „Die Bachelors“ bei den TV-Zuschauern aus? Beim Blick auf die „DWDL“-Einschaltquoten muss der Sender RTL eine traurige Nachricht verkraften: Insgesamt verfolgten lediglich 0,78 Millionen Zuschauer das Dating-Format. Das entspricht einem Marktanteil von 4,1 Prozent.

In der jüngeren Zielgruppe, den 14- bis 49-Jährigen, kam die erste Folge nicht über einen mauen Marktanteil von 8,9 Prozent hinaus. Es bleibt spannend, ob die zweite Episode am Mittwoch (25. Juni) mehr zufriedene Einschaltquoten erreichen wird. Am Morgen nach der Ausstrahlung wird definitiv Gewissheit herrschen.