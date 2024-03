Howard Carpendale mit großer Ankündigung für seine Fans – „Sensationell“

Damit haben sie nicht gerechnet: Doch Fans von Howard Carpendale haben nun allen Grund zur Freude!

Mit unvergesslichen Hits wie „Hello again“ und „Ti amo“ hat Carpendale die deutsche Musiklandschaft geprägt. Auch mit 68 Jahren ist der Sänger noch lange nicht bereit, sich zur Ruhe zu setzen. Jetzt überrascht er seine Fans mit einer Ankündigung, die für Begeisterung sorgt.

Howard Carpendale macht es offiziell!

Über Instagram verkündet Carpendale seinen 55.000 Followern die Neuauflage seines Erfolgsalbums! „Let´s Do It Again, Again!“ soll am 07. Juni 2024 erscheinen und neue Titel sowie Live-Aufnahmen enthalten. Der Sänger, der bereits seit 58 Jahren im Musik- als auch im TV-Geschäft ist, lässt die Vorfreude seiner Fans mit seiner Nachricht in die Höhe schnellen.

Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Die Community zeigt sich begeistert von der Aussicht auf neue Musik des Altmeisters. Ein Fan kommentiert: „Boha, Super! Da freue ich mich darauf.“ Eine andere Userin lässt ihrer Freude freien Lauf: „Sensationell. Ich habe damit gerechnet und auch darauf gehofft – Lebe Deine Leidenschaft mit herzlichen Grüßen“, und setzt ihre Begeisterung mit Herz-Emojis fort.

Mit der Re-Edition setzt Howard Carpendale ein klares Zeichen: Auch nach fast sechs Jahrzehnten im Rampenlicht ist die Leidenschaft für Musik ungebremst und das Echo seiner Fans bestätigt, dass Howard Carpendale immer noch einen festen Platz in ihren Herzen hat.