Howard Carpendale über einen seiner besten Auftritte: Er liegt nicht weit zurück

Dieser Mann ist eine echte Legende des deutschen Schlagers: Howard Carpendale. Seit Jahrzehnten bereits steht der gebürtige Südafrikaner auf der Bühne, schafft es mit Songs wie „Ti amo“ oder „Deine Spuren im Sand“ Fans in allen Altersklassen zu begeistern.

Wie viele Konzerte der mittlerweile 77-jährige Schlagerstar schon gespielt hat? Das kann vermutlich nicht einmal Howard Carpendale selbst noch zählen. Eines seiner schönsten jedoch, liegt noch gar nicht so lange zurück, wie er nun ganz nebenbei bei Instagram verriet.

Howard Carpendale über eines seiner schönsten Konzerte

Hatte Howie, wie ihn seine Fans liebevoll nennen, doch eigentlich nur ein Bild von Schwiegertochter Annemarie Carpendale und seiner Frau Donnice geteilt. Dazu schrieb Carpendale: „Annemarie und Donnice. Zwei wichtige Menschen in meinen Leben.“

++ Howard Carpendale: „Ab dann wird die Reise unermüdlich weitergehen“ ++

Ganz nebenbei jedoch nutzte der Sänger das Posting, dass er am 3. Januar 2024 bereits veröffentlicht hatte, für ein bisschen Werbung in eigener Sache. „Übrigens, heute Abend um 20:15 im SWR und MDR. Die Beatrice Egli Show kommt noch einmal. Das war einer meiner besten Auftritte. Viel Spaß.“

Howard Carpendale bei Beatrice Egli

Wahnsinn, bei den ganzen legendären Auftritten, die Howie schon gespielt hat. Vielleicht lag es aber auch daran, dass sich der 77-Jährige bei der Show im November 2023 scheinbar blendend mit Moderatorin und Sanges-Kollegin Beatrice Egli verstand. „Ich höre so gerne deinen Namen, weil meine Mama, die hieß auch Beatrice“, erzählte der Sänger gleich nach seinem Auftritt einer sichtlich glückseligen Beatrice Egli.

Mehr News:

Und die Fans? Die freuen sich vor allem auf die kommende Live-Tour in diesem Jahr. Bereits im Mai geht es los. Auftakt der „Let’s do it again“-Tour ist dabei Zwickau (14. Mai 2024). Weiter geht es unter anderem in Erfurt (17. Mai 2024), Köln (24. Mai 2024), Oberhausen (26. Mai 2024) und Berlin (31. Mai 2024), bevor am 3. Juni 2024 das Abschlusskonzert in Zürich auf dem Plan steht.