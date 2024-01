Howard Carpendale: „Ab dann wird die Reise unermüdlich weitergehen“

Tausende Schlagerfans feiern zu seinen Mega-Hits: Howard Carpendale ist und bleibt eine absolute Legende der Branche. Seit Jahren spielt er ausverkaufte Konzerte, tourt mit Hits wie „Hello Again“ durch das ganze Land. Auch 2024 steht bei Howard Carpendale wieder einiges an. Seine Fans dürfen sich auf die „Let’s Do It Again“-Tour freuen, die im Mai dieses Jahres starten wird. Doch bevor es losgeht, möchte der 77-Jährige noch etwas loswerden.

Howard Carpendale wendet sich an seine Fans

Nicht nur auf der Bühne gibt Howard Carpendale alles. Auch in den sozialen Netzwerken ist er fleißig und tut alles dafür, seine Fans auf dem Laufenden zu halten. Pünktlich zum Jahreswechsel hat er eine ganz besondere Botschaft an seine Community auf Instagram. Neben einem Foto von sich schreibt der Schlagerstar: „Hi Freunde, ich hoffe, Ihr habt den Jahreswechsel in bester Gesundheit verlebt und könnt heute den ersten Tag im neuen Jahr entspannt genießen. Ich freue mich sehr auf all das, was mich in 2024 erwarten wird.“

Weiter heißt es: „Ich habe in den letzten Wochen dafür ausreichend Kraft getankt und bin bestens gerüstet, sodass einem motivierten Start nichts im Wege steht. Schon im Januar geht es los und ab dann wird die Reise unermüdlich weitergehen. Umso schöner, wenn Ihr mit dabei seid und wir zusammen all das erleben werden.“ Seine Follower reagieren deutlich auf diese Worte.

Howard Carpendale: Seine Fans sind begeistert

In den Kommentaren überschlagen sich die Neujahresgrüße seiner Fans förmlich. Viele äußern, dass sie sich auf die kommende Zeit mit ihrem Lieblingssänger freuen. Einige von ihnen haben schon vor geraumer Zeit Tickets für eins seiner Konzerte ergattern können und fiebern nun vorfreudig darauf hin.

Die Tour von Howard Carpendale startet am 14. Mai in Zwickau. Auch im Ruhrgebiet wird es ein Konzert geben: Am 26. Mai spielt der Schlagerstar in Oberhausen.