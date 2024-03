Die Beatrice-Egli-Show kehrt zurück – doch es gibt eine große Änderung

Das Warten hat ein Ende! Nach einer fünfmonatigen Pause präsentiert Beatrice Egli nun wieder ihre TV-Show auf der Bühne. Die Rückkehr dürfte nicht nur für musikalische Höhepunkte sorgen, sondern auch für spannende Unterhaltung.

Ihre Fans dürfen sich auf eine aufregende Show freuen, denn die Schlagersängerin verspricht viel!

Große Ankündigung: „Feuerwerk der Emotionen“

Seit 2022 steht die Künstlerin nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihre eigene TV-Sendung auf der Bühne. Jetzt geht „Die Beatrice Egli Show“ in eine neue Runde.

Beatrice selbst kann den Start kaum abwarten: „Es ist absolut fantastisch auch bei meiner kommenden Show die aktuell erfolgreichsten Stars der deutschen Musikszene auf meiner Bühne begrüßen zu dürfen“, titelt sie auf ihrem Instagram-Kanal. Und dabei verspricht die Musikerin viel und bringt wahre Schlagerstars als Gast in ihr Format: „Es wird wieder ein Feuerwerk der Emotionen werden, denn meiner Einladung sind Superstars wie Kerstin Ott, Semino Rossi, Ben Zucker und Howard Carpendale gefolgt.“

Doch dieser Sender schmeißt Show aus Programm

Doch eine Änderung gibt es dieses Jahr: Denn dieses Mal wird die Sendung nicht im ARD übertragen. Stattdessen läuft die Show im SWR, MDR und zum ersten Mal auch im NDR. Zudem wird das Format auch im Schweizer Fernsehen SRF zu sehen sein. Doch warum kickte der Sender die Show aus dem Programm?

SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler gab darüber in der Jahrespressekonferenz Auskunft: Demnach soll es nicht an mangelnden Einschaltquoten gelegen haben, sondern an zu wenigen Sendeplätzen im ARD.

Doch auch wenn die Show nicht ihren gewohnten Platz im Fernsehen hat, sind die Zuschauer über die Rückkehr neuer Folgen begeistert: „Ich freue mich jetzt schon sehr und werde einschalten!“, schreibt ein euphorischer Fan. Ob die Show an den Erfolg der letzten Ausgaben anknüpfen kann, wird sich am 6. April um 20.15 zeigen.