Beatrice Egli: Kurz nach Mega-Bekanntgabe – jetzt herrscht Klarheit

Für Schlagerstar Beatrice Egli war es ein Neuanfang, der nicht ganz risikofrei war. Die gebürtige Schweizerin brachte im Sommer vergangenen Jahres ihr Album „Balance“ heraus und holte sich dafür neue Produzenten und Songwriter ins Boot. Mit Erfolg: Das Album schaffte es an die Spitze der Charts.

Jetzt können sich ihre Fans weiter freuen. Denn Beatrice Egli hat nicht nur gerade erst eine Sonderedition von „Balance“ auf den Markt gebracht, sondern hat obendrein eine Überraschung im Gepäck.

Beatrice Egli: Kurz nach Bekanntgabe herrscht Klarheit

Auf Instagram verkündet die Sängerin und DSDS-Gewinnerin von 2013 den Release von „Alles in Balance – Leise“ – eine Sondereditions ihres Albums mit drei neuen Songs, zwei Remixen und sechs Akustikversionen. Und nicht nur das: Auch ihre neue Single „Du, Du, Du“ ist darauf zu hören.

Auf Instagram schreibt Beatrice Egli happy: „Alles in Balance – Leise ist da. Ich freue mich so, endlich die neuen Songs, die Remixe und die Akustik-Versionen mit euch teilen zu können!“ Nach der Bekanntgabe herrscht für ihre Fans auch die Gewissheit, dass das noch nicht alles war, was die 35-Jährige zu verkünden hat.

Weiter schreibt sie: „Als kleine Bonus-Überraschung gibt es ab sofort das Video zur Balance-Akustik-Version auf dem YouTube-Channel von Mein Herz schlägt Schlager.“

Als die Schlagersängerin ihre Fans schließlich noch fragt, ob diese schon in die Sonderausgabe reingehört hätten, folgen zahlreiche Kommentare wie:

„Meeegaaa Album“

„Super Album, Akustik Versionen sind meeegaaa, neue Songs sind super“

„Die zwei neuen Songs sind der Hammer, wollte schon um Mitternacht tanzen. Und ja, die Akustik Songs sind auch toll, beruigend… gibt dem Song gleich ne andere Note“

„So ein tolles Album mal wieder. Du kannst so auf dich sein! Läuft schon auf Dauerschleife auf Arbeit.“

Na damit ist klar: Beatrice Egli hat – mal wieder – alles richtig gemacht!