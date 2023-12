Howard Carpendale zeigt Video: „Leider kommen sie irgendwann dahinter“

Der Heilige Abend ist immer etwas ganz Besonderes. Besonders für kleine Kinder ist dieser 24. Dezember ein Abend voller Magie, Spannung und Vorfreude. Das ist auch bei Kindern aus Promi-Familien nicht anders. Einen besonders niedlichen Beweis dafür lieferte Schlager-Legende Howard Carpendale. Der feierte scheinbar mit seinem Sohn Wayne und dessen Sohnemann Mads den Heiligen Abend.

Und wer hätte das gedacht? Sogar der Weihnachtsmann war gekommen, um den Sohn von Wayne und Annemarie zu beschenken. Ob unter dem Kostüm etwa Howard Carpendale selbst steckte? Wir wissen es leider nicht. Klar ist jedoch: Für den Kleinen war der Besuch des Weihnachtsmannes etwas ganz Spezielles.

Der Weihnachtsmann bei Familie Carpendale

Zusammen mit Papa Wayne hatte er sich in Sichtweite des prachtvollen Weihnachtsbaumes gerobbt. „Siehst du das? Guck mal da. Siehst du das? Siehst du, der trinkt deine Milch“, flüsterte der 46-Jährige seinem Sohn zu. Der jedoch schien ziemlich nervös.

„Ich habe Angst”, flüsterte der Sohn des Schauspielers. Doch der gab seinem Sohn die nötige Sicherheit. „Nein, guck mal, wie viele Geschenke schon da sind. Wow, gut, dass wir die rausgestellt haben. Ich glaube, der holt noch Geschenke aus seinem Zaubersack“, munterte er seinen Sohnemann auf.

Fans begeistert: „Das ist richtig süß“

Und die Fans? Die waren begeistert ob so großer Vaterliebe. „Schön zu sehen, wie Wayne seinen Sohn die Spannung, Neugierde, unterstützt, ihm Sicherheit gibt, dass er da ist. So soll es sein. Die Zeit mit den Kleinen vergeht viel zu schnell“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin bei Instagram.

Eine weitere ergänzt: „Genau so habe ich es mit meinen Kindern gemacht. So schön. Nur leider kommen sie irgendwann dahinter.“ Und eine dritte schreibt: „Das ist richtig süß, wie Wayne das mit Mads gemacht habt, um ihm die Bedeutung an Weihnachten näherzubringen. Besonders der Moment ist besonders schön, wie Wayne seinem Sohn erklärt, das er keine Angst vor dem Weihnachtsmann zu haben braucht, und er die Geschenke bringt. Ich wünsche euch von Herzen ein schönes, besinnliches friedliches Weihnachtsfest und geruhsame Weihnachtsfeiertage.“