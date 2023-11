Howard Carpendale komplett verändert: „Habe sogar das Rasieren vergessen“

Er ist der Traum vieler Frauen: Howard Carpendale. Seit den 70ern steht der gebürtige Südafrikaner auf der Bühne, begeistert Millionen Fans. Und auch heute, mehr als 50 Jahre nach seinen ersten Erfolgen, begeistert der mittlerweile 77-Jährige seine Fans.

Und das nicht nur mit seiner Musik. Auch das Aussehen des Sängers wird immer wieder diskutiert. Auf einem neuen Foto zeigt sich Howard Carpendale nämlich mal ganz anders. Die Haare wellig nach hinten gekämmt, okay, das kennen wir von Howie. Doch die Gesichtsbehaarung ist neu.

Howard Carpendale hat sich einen neuen Style zugelegt

Der Sänger von Hits wie „Ti amo“ oder „Deine Spuren im Sand“ hat sich nämlich einen stylishen drei- bis sieben-Tage-Bart stehen lassen. „Ein paar freie Tage. Habe sogar das Rasieren vergessen“, scherzt der Sänger via Instagram.

++ Howard Carpendale nachdenklich: „Aktuell sehr traurig“ ++

Bei seinen Fans jedenfalls kommt das gut an. „Sieht gut aus, besser als ohne Bart“, schreibt ein Fan bei Instagram. Eine weitere Anhängerin ergänzt: „Einen schönen Menschen kann eben nichts entstellen.“

Fans feiern: „Steht dir richtig gut“

Eine dritte Followerin jubelt: „Wow, super siehst du aus. Steht dir richtig gut.“ Während eine vierte fordert: „Hi Howard, du kannst das Rasieren ruhig öfter vergessen.“

Dann können wir ja schon mal gespannt sein, ob Howard Carpendale bei seiner Tour im kommenden Jahr auch mit Gesichtsbehaarung auf der Bühne stehen wird. Im Laufe seiner „Let’s do it again“-Konzertreihe zieht es den Schlagerstar unter anderem nach Köln (24. Mai 2024), Oberhausen (26. Mai 2024), Hamburg (29. Mai 2024) und Berlin (31. Mai 2024).

Schwierig für die Fans: Ein neues Album soll es nicht mehr geben. So verriet Carpendale im „Kölner Treff“, dass sein aktuelles Album „Let’s do it again“ wohl sein letztes sein wird. „Mit diesem Album ist alles gesagt, was ich sagen wollte. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt um aufzuhören“, so der Sänger.