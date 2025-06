Barbara Schöneberger: Zoff um „Starnacht“ – „Das ist ja furchtbar“

Die „Starnacht“ – sie ist Jahr für Jahr eines der Highlights im TV-Kalender. Dieses Jahr am Neusiedler See gelegen, durften die Moderatoren Barbara Schöneberger und ZDF-„Bergdoktor“ Hans Sigl Stars wie ESC-Sieger JJ, Semino Rossi, Howard Carpendale oder auch Aura Dione begrüßen.

Doch wie das bei solch großen TV-Shows leider so ist, gibt es im Nachhinein zwar gerne mal Lob, aber eben auch Kritik. Getroffen hat es ausgerechnet die sympathische Barbara Schöneberger. Die hatte in einem Traum aus Rot und Rosa die Show moderiert. An ihrer Seite: Hans Sigl im lilafarbenen Glitzeranzug.

Kritik für „Starnacht“-Moderatorin Barbara Schöneberger

Während viele Zuschauer die Performance des Moderatoren-Duos lobten, „Wir haben es im TV gesehen. Tolle Show. Wir freuen uns auf die Starnacht am Wörthersee“, hieß es beispielsweise, oder: „Wunderschöne Starnacht in Mörbisch, trotz Regen waren wir live dabei“, gab es von anderer Seite auch Kritik.

++ Barbara Schöneberger packt aus – abwertende Äußerung am Arbeitsplatz ++

„Ein Moderatorenwechsel wäre sehr erwünscht! Das ist ja furchtbar, so ein Schwachsinn“, kritisierte beispielsweise ein Facebook-Nutzer. Was genau so furchtbar war, das verriet er bedauerlicherweise nicht. Und auch ein anderer kritisiert die Auswahl der Moderatoren. „Schöneberger ist dafür nicht geeignet, haben wir keine besseren Moderatoren in Österreich?“, fragt eine weitere Zuschauerin.

JJ wird gefeiert

Besonders viel Lob bekam dagegen Österreichs ESC-Superstar JJ ab, der lieferte nach seiner Wahnsinns-Performance in der Schweiz auch bei der Starnacht ab. „JJs Auftritt hat mich sprachlos gemacht“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Ein anderer ergänzt: „JJ hat das sowas von gerockt.“

++ ZDF-Star Andrea Kiewel: Mitten in Talkshow bittet sie die Regie um Hilfe ++

Und eine Dritte schreibt: „Hatte den Abend meines Lebens. Habe meine Lunge zwar kaputt geschrien bei JJ, aber wenigstens hat er mich gehört.“

Die Show wurde bereits am 7. Juni im ORF ausgestrahlt. Deutsche Fans können die Aufzeichnung am Pfingstmontag (9. Juni 2025) um 20.15 Uhr im MDR sehen.