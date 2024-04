Florian Silbereisen mit emotionaler Geste – „Hat mich sehr berührt“

Er hat ein Riesen-Herz – und das wissen seine Fans nicht nur dank seiner zahlreichen ARD-Shows, durch die er regelmäßig als Moderator führt. DIESE Geste von Florian Silbereisen ist besonders emotional…

Aktuell ist Florian Silbereisen (42) auf Deutschland-Tour. Doch das hielt ihn nicht davon ab, dem Kinderhospiz Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg einen Besuch abzustatten. Bereits seit einiger Zeit ist der Ex von Helene Fischer mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff (CDU) Schirmherr der Institution.

Florian Silbereisen unterstützt ein Kinder-Hospiz

„Das Magdeburger Kinderhospiz ist ein Ort, an dem das Schicksal immer wieder grausam zuschlägt, und trotzdem ist es ein Ort der Freude und des Lebens. Unheilbar erkrankte Kinder mit einer lebensverkürzenden Diagnose dürfen hier mit ihren Eltern Kraft tanken“, wird Silbereisen von der „Bild“ zitiert.

Durch seine ARD-Shows lernte der Schlagerstar das Hospiz kennen. Einige Kinder waren sogar schon bei ihm in den Shows zu sehen. „Die Kinder können hier eine unbeschwerte Zeit in all der Not erleben. Und ihre Eltern haben die Chance, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen“, betont der Musiker, der auf die Hospiz-Arbeit aufmerksam machen und Spenden sammeln will.

Hospiz-Raum wird nach Florian Silbereisen benannt

In dem Hospiz trägt sogar ein Raum ab sofort seinen Namen! In dem Zimmer können die Kinder musizieren. Bei seinem Besuch spielte Silbereisen den Kids selbst etwas auf der Gitarre vor, wie die „Bild“ weiterhin berichtet.

Silbereisen: „Es ist für mich eine große Ehre, dass ein Musik-Therapie-Raum im Hospiz nach mir benannt wird. Das hat mich sehr berührt. Was das Team der Pfeifferschen Stiftungen leistet, ist unheimlich wertvoll.“ Bleibt nur zu hoffen, dass jetzt ganz viele Spenden für das Kinder-Hospiz zusammenkommen.