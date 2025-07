Aquapark Oberhausen mit „Hiobsbotschaft“ – und das ausgerechnet zum Ferienstart!

Die Sommerferien in NRW stehen an. Nach dem letzten Schultag am Freitag (11. Juli) geht’s für viele direkt in den Urlaub. Andere wiederum fahren erst später in die Ferien oder bleiben ganz zu Hause.

Für alle, die zum Start der Ferien den Aquapark Oberhausen besuchen wollten, gibt es nun eine echte „Hiobsbotschaft“: Sowohl die Whirlpools als auch das Kinder-/Babybecken sind aktuell nicht nutzbar.

Aquapark Oberhausen mit schlechten Nachrichten zum Ferienbeginn

Sommer, Sonne, Strand und Meer – wer sich darauf in den Sommerferien nicht freuen kann, sucht sich wohl Alternativen. Eine ist der Aquapark Oberhausen. Neben dem Eintauchen ins kühle Nass, können sich Besucher hier unter anderem auch auf ein echtes Rutschenparadies, Leckereien im Gastro-Bereich, ein extra Freibad und eigentlich auch Whirlpools und ein Kinder-/Babybecken freuen.

Doch die beiden Letzteren sind aktuell nicht nutzbar, wie der Aquapark Oberhausen in einem Facebook-Post und auf der eigenen Homepage mitteilt: “ Hiobsbotschaft am frühen Morgen… Aufgrund eines technischen Defekts stehen euch heute leider weder das Kinder/Babybecken noch die Whirlpools zur Verfügung.“ Besonders ärgerlich für alle, die zum Ferienbeginn mit den Kindern vorbeikommen wollten!

Es gibt aber auch zwei gute Nachrichten

Doch es gibt auch zwei gute Nachrichten: Zum einen sind die Techniker bereits dabei, die Probleme zu beseitigen. Somit hofft der Aquapark Oberhausen sogar noch im Laufe des Tages (11. Juli) die Becken wieder in Betrieb nehmen zu können. Wir drücken die Daumen!

Zum anderen bekommen Besucher an diesem Tag 30 Prozent Rabatt auf den Einzeleintritt als Ausgleich. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an! Auf die Whirlpools kann man sicher zeitweise verzichten. Familien mit kleinen Kindern sollten vielleicht besser vorab schauen, ob sich das Angebot für sie ohne Kinder-/Babybecken trotzdem lohnt.