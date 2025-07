Festival vor Arena Oberhausen kurzfristig abgesagt – das müssen Besucher wissen

Noch vor wenigen Tagen machte der Veranstalter Musik-Fans heiß auf das „Azalea Music Festivals“ auf dem Freigelände vor der Rudolf Weber-Arena Oberhausen. Das Musik-Event am 12. Juli 2025 sei „fast ausverkauft“.

Doch eine Woche vor Beginn zog der Veranstalter nun die Reißleine. Das Musik-Event wird am Samstag nicht stattfinden, wie die Rudolf Weber-Arena Oberhausen verbreitet. Stattdessen soll das „Azalea Music Festivals“ nachgeholt werden – allerdings an einer anderen Stelle.

Festival vor Arena Oberhausen fällt flach

Bittere Pille für alle, die sich auf das „Azalea Music Festival“ am Samstag in Oberhausen gefreut haben. Das Event müsse zeitlich und örtlich verlegt werden, wie der Veranstalter am Freitag (4. Juli) mitteilte und nannte dafür „produktionstechnische Gründe“. Statt am Samstag soll die Veranstaltung nun im Winter dieses Jahres stattfinden.

„Wir arbeiten mit Hochdruck an einem passenden Termin und werden diesen zeitnah bekanntgeben“, so der Veranstalter weiter und bat um Verständnis für die kurzfristige Entscheidung. Bereits gekaufte Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten. „Bitte beachtet, dass diese Veranstaltung an dem neuen Datum in der Arena stattfinden wird und nicht wie geplant auf dem Freigelände“, stellt die Arena Oberhausen klar.

Zweites NRW-Festival innerhalb weniger Tage abgesagt

Lange Gesichter also bei Musik-Fans, die sich auf Acts wie Blok3, Mustafa Sandal oder Murda gefreut haben.

Es ist die nächste Verlegung, nachdem das für den 5. Juli angesetzte jecke Event „Sommer Sonne Alaaf“ im Zülpicher Seeparks in Köln sogar noch kurzfristiger abgesagt wurde. Ticket-Inhaber erfuhren erst am Mittwoch vor dem Festival, dass sie die kölschen Karnevals-Größen wie die Höhner, Cat Ballou, Räuber, Mo-Torres und mehr nicht am Wochenende auf der Bühne sehen sollten (mehr dazu hier >>>).