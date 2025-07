Urlauber mit mysteriösem Fund an der Nordsee – „Überaus wertvoll“

Für viele Reisende sind lange Strandspaziergänge im Nordsee-Urlaub ein Muss. Dabei kann man nicht nur richtig gut entspannen, sondern auch zahlreiche Dinge entdecken. Neben Muscheln, Seeigeln, Quallen und Co. werden ab und zu auch wertvolle Sachen angeschwemmt.

Das hat jetzt auch ein Mann an der Nordsee festgestellt, wie „Moin.de“ berichtet. Er hat einen goldenen Klumpen am Strand entdeckt und fragt seine Community im Netz, worum es sich handeln könnte.

Urlaub an der Nordsee sorgt für mysteriösen Fund

Dort gibt er Details zu dem Klumpen aus dem Urlaubsort bekannt. „Er ist gelb-schwarz, hat eine wachsartige Konsistenz, er schmilzt, wenn er in der Sonne liegt oder Feuer ausgesetzt wird und ist knapp zehn Kilo schwer.“ Unter den Kommentaren spekulieren mehrere User, worum es sich bei dem Fund an dem Urlaubsort handeln könnte.

Während einer davon ausgeht, dass es sich um Paraffin von Schiffen handelt, vermutet ein anderer Ambra. Dabei handelt es sich um eine wohlriechende, wachsartige Masse, die sich im Magen von Pottwalen bildet. Aufgrund ihrer Seltenheit und ihres besonderen Dufts gilt sie als äußerst kostbar, insbesondere für die Herstellung exklusiver Parfums. Das weiß auch der User und schreibt: „Ich weiß nicht ob’s ein Scherz ist, aber das könnte überaus wertvoll sein.“

Deshalb ist Ambra so wertvoll

Ambra ist so wertvoll, weil es nicht regelmäßig produziert wird und nur vereinzelt in der Natur vorkommt – zum Beispiel eben angeschwemmt an Stränden während des Urlaubs. Zudem dauert es in der Regel mehrere Jahre, bis Ambra ihren charakteristischen Duft entwickelt.

Der User ist sich deshalb sicher: „Falls das wirklich zehn Kilo Ambra sind, hast du da ein Vermögen vor dir.“ Es könnte sich also durchaus lohnen, im Urlaub an der Nordsee die Augen offenzuhalten. Mit welchem Wert er rechnet, liest du bei „Moin.de„.