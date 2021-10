„Der Tiger“ bei „The Masked Singer“: Fans haben jetzt DIESEN Verdacht

„Der Tiger ” tritt in der „The Masked Singer”-Online-Show ganz ohne Konkurrenz an.

Eigentlich sollten die Spielregeln bei „The Masked Singer“ in Staffel 5 der Erfolgsshow mittlerweile allen klar sein. Dass aber auch Ausnahmen ab und zu erlaubt sind, zeigten bereits die Erdmännchen aus der letzten Staffel, die im Duo antreten durften. Im Herbst 2021 macht ProSieben jetzt die nächste Regeländerung. Die Maske „Der Tiger“ tritt außerhalb der Konkurrenz an.

Das steckt dahinter: Die „The Masked Singer“-Maske „Der Tiger“ wird vom Molkerei-Konzern Ehrmann gesponsort. Statt wie die anderen in der TV-Show anzutreten, tritt die Raubkatze exklusiv und ausschließlich in der Online-Show „The Masked Singer Ehrmann Tiger“ an.

„Der Tiger“ bei „The Masked Singer“: Fans haben einen Verdacht wer unter dem Kostüm stecken könnte

Sonst ist jedoch alles gleich. Auch online gibt es Indizien und Hinweise. Und natürlich soll auch online fleißig mitgeraten werden.

„Der Tiger“ bei „The Masked Singer“ 2021 – die Hinweise:

Ein echter Disco-Tiger

ER TIGER strotz nur so vor Energie

In seinem glänzend weißen Fell macht er die Nacht zum Tag

Seine Partys sind legendär. Am liebsten feiert die immer top gestylte Raubkatze in ihrem „Bunte Laune“-Club

Der größte Traum des Tigers: Eine eigene Show als Sänger in Las Vegas!

ProSieben hat auch schon das ein oder andere Indiz zum Tiger verraten.

