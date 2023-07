Dass Cathy Hummels Single ist, dürfte mittlerweile nun wirklich jedem bekannt sein. Schließlich scheint die attraktive 35-Jährige ihr Leben nach der Trennung von BVB-Star Mats Hummels in vollen Zügen zu genießen. Die Moderatorin widmet sich ihrer Arbeit, ausgedehnten Urlauben und auch Nackidei-Fotos im Playboy gehören zum neuen Lebensstil der Karrierefrau.

Doch so ganz alleine durchs Leben gehen will Cathy Hummels auch nicht. Und schließlich steht in knapp zweieinhalb Monaten auch schon wieder das Münchner Oktoberfest an. Und so begibt sich Cathy Hummels via Linked-in“ auf Partnersuche. Wenn auch anders, als man zunächst annehmen dürfte.

Cathy Hummels sucht Begleitung fürs Oktoberfest

„Ich bin auf Partnersuche… für meinen Wiesn Bummel 2023 LOVE-Edition“, schreibt Cathy Hummels auf der Karriereplattform. Bitte was? „Der Wiesn Bummel by CH ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Wiesn VIP Szene und vereint bekannte Gesichter aus den Medien und Influencer zu einem ganz besonderen Tag“, erklärt Cathy ihre etwas anderen Kontaktanzeige.

Bedeutet: Cathy sucht eine Begleitung für ihre eigene Wiesn-Veranstaltung. Hummels‘ Begleitung müsste ein „Premium-Produkt mit Bezug zur Wiesn oder unserem LOVE-Topic Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit Humor“ bieten und „Feierlaune vor Ort“ wäre auch nicht schlecht.

Cathy Hummels lädt zum Detox-Weißwurstfrühstück

Dafür ist aber auch einiges geboten. Unter anderem ein „exklusives Detox Weißwurstfrühstück im Servus Heidi“ (was immer das auch bedeuten mag) und ein „Bummel über die Wiesn mit Stopp Café Kaiserschmarrn und Ende im Käferzelt“. Dazu gibt es natürlich noch Social-Media-Reichweite, Unterhaltungen mit Promis und das „einzigartige traditionell, bayrische Wiesn-Flair“, wie Cathy es so schön nennt. Ja, wer kennt es nicht, das traditionelle Detox-Weißwurstfrühstück?

An Interessenten scheint es jedenfalls nicht zu mangeln. Unter dem Posting bei Linked-in haben sich schon einige Kommentare eingefunden. Dann sind wir mal gespannt, wer im September mit Cathy über die Wiesn flaniert.