Cathy Hummels macht Hass-Nachricht öffentlich – ihre Reaktion überrascht

Hass-Nachrichten – davon bekommen Promis wie Cathy Hummels eine Menge. Vor allem in Zeiten von Social Media fällt es vielen leicht, die Grenzen zu überschreiten und beleidigende Nachrichten zu verschicken. Alles unter dem vermeintlichen Deckmantel der Anonymität.

Negative Äußerungen tummeln sich oft unter öffentlichen Beiträgen der Promis. Doch auch in den privaten Postfächern sammeln sich so einige Hass-Nachrichten. Cathy Hummels hat eine davon jetzt öffentlich gemacht.

Cathy Hummels zieht für Playboy blank

Seit Jahren schon muss sich die Ex-Frau von BVB-Star Mats Hummels Kommentare bezüglich ihres Körpers anhören. „Was wurde schon alles zu mir gesagt? Aber es juckt mich einfach nicht mehr, es ist mir wirklich egal“, sagte die 35-Jährige jüngst in einem Interview mit RTL. Mittlerweile habe sie ein gutes Körpergefühl – und das stehe über allem anderen ( mehr hier).

Und genau das zeigt die Influencerin und Moderatorin auch im neuen Playboy. Für das Männermagazin hat sich die 35-Jährige gemeinsam mit ihrer Schwester Vanessa Fischer fotografieren lassen. Freizügig unter der Sonne Lanzarotes. Das Echo auf die Fotos lies nicht lange auf sich warten. Während ein Großteil Cathy Hummels dafür feiert, gab es natürlich auch wieder den ein oder anderen unschönen Kommentar.

So reagiert Cathy Hummels auf Hass-Nachrichten

Doch es scheint ganz so, als hätte Cathy Hummels keine Lust mehr, das so einfach auf sich sitzen zu lassen. In ihrer Instagram-Story hat die 35-Jährige jetzt einen Screenshot einer wirklich unschönen Nachricht aus ihrem Postfach öffentlich gemacht. „Wie kann man nur so ’ne Bitch sein“, schreibt ihr jemand. „Aber kein Schamgefühl, magersüchtig wie ne …. und dann noch sowas von geldgeil ohne Ende“, steht dort.

Worte, die nicht nur beleidigend sind, sondern unter die Gürtellinie gehen. Doch statt sich über diese Nachricht maßlos aufzuregen, kontert die 35-Jährige auf eine ganz andere Weise: mit Humor. „Wisst ihr, was mich hier an dieser Nachricht stört?“, fragt sie. „Es ist einfach keine Komma- und Punktsetzung vorhanden.“ Eine galante Art und Weise, mit so einer Nachricht umzugehen. Und vielleicht besser, als es zu nah an sich heranzulassen.