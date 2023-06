Cathy Hummels mit trauriger Beichte – „Schmerz war kaum zu ertragen“

Der 19. Dezember wird für Cathy Hummels wohl immer ein schwarzer Tag sein. An diesem Tag im Jahr 2022 haben sie und ihr Ex-Mann Mats Hummels sich offiziell scheiden lassen.

Insgesamt sieben Jahre waren Cathy Hummels und der BVB-Star verheiratet. Die beiden haben sogar einen gemeinsamen Sohn namens Ludwig. Für ihn wollen die Eltern jedoch zusammenhalten. Sprich: Von Schlammschlacht und Rosenkrieg keine Spur. Doch tief im Inneren sieht es anders aus bei der Moderatorin.

Cathy Hummels über Mats – „Habe ihn sehr geliebt“

In einem Interview mit „Bunte“ spricht Cathy Hummels über ihre aktuelle Gefühlslage. Erst neulich zog sie in ein neues Haus, welches für sie symbolisch als Neuanfang steht. Doch den Tag der Scheidung wird sie wohl nie vergessen, wie sie erzählt: „An dem Tag hat sich mein Leben geändert. Ich habe die ersten Wochen noch viel geweint, aber dann ging es bergauf. Ich wollte einen Neuanfang. Das können wahrscheinlich die meisten Frauen verstehen, die eine Scheidung durchgemacht haben.“

Nach außen hin gibt sich Cathy Hummels stets als taffe und selbstbewusste Frau, die genau weiß, was sie im Leben will. Wie schmerzhaft die Scheidung wirklich für sie war, wird anhand dieser Worte deutlich: „Ich habe Mats sehr geliebt und der Schmerz war zeitweise für mich kaum zu ertragen.“

Mittlerweile ist es über fünf Monate her, dass Cathy und Mats Hummels getrennte Wege gehen. Und wie es scheint, ist die Influencerin in Sachen Trauer schon über den Berg. Schließlich denkt sie schon wieder ans Daten, wie sie in dem Interview verrät.

Sie gesteht: „Ich merke inzwischen, dass ich andere Männer attraktiv finde und auch flirte. Ich stehe auf große Männer, den Beschützer-Typ, der Lust hat, mit mir noch viel Verrücktes zu erleben.“ Ob sie da schon jemanden im Auge hat? Wir sind gespannt.

