Cathy Hummels mit überraschendem Geständnis – „Zum ersten Mal“

Cathy Hummels zieht blank – und das stilvoll und mit voller Absicht! Die 35-Jährige hat sich für die neue Ausgabe des Playboys ausgezogen und ihren Followern bei Instagram einen ersten Vorgeschmack auf die Fotos gegeben.

Dass die Influencerin sich so vor der Kamera zeigt, war für sie selbst vor ein paar Jahren nicht denkbar. Warum? Das hat Cathy Hummels jetzt in einem Interview verraten.

Cathy Hummels: Zweite Chance für den Playboy

Für das „Playboy“-Shooting ging es für Cathy Hummels nach Lanzarote. Und das nicht alleine. Denn die 35-Jährige hat sich gemeinsam mit ihrer Schwester Vanessa für das Magazin ausgezogen. Ein besonderes Shooting für beide, aber vor allem für die Ex-Frau von BVB-Spieler Mats Hummels.

Denn dass die 35-Jährige sich nackt vor der Kamera präsentiert, hätte sie sich selbst vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen können. „Ich habe schon mal eine Anfrage bekommen. Damals muss ich aber sagen, hatte ich aber einfach auch noch nicht das Körpergefühl“, gibt die 35-Jährige im RTL-Interview offen zu. „Und da war auch noch ein Mensch in meinem Leben, der sehr gerne mitgeredet hat, was generell diese Dinge in meinem Leben angeht.“

Cathy Hummels startet neues Kapitel

Mittlerweile sei das bei Cathy Hummels aber anders. „Was wurde schon alles zu mir gesagt? Aber es juckt mich einfach nicht mehr, es ist mir wirklich egal, weil ich das erste Mal in meinem Leben ein Körpergefühl habe“, betont die 35-Jährige, die schon viel Kritik wegen ihres Körpers einstecken musste.

Ein Kapitel, das sie hinter sich lassen will. „Für mich fängt grundsätzlich ein neues Leben an“, sagt die Influencerin. „Ich mache komplett, auf was ich Lust habe“. Und in diesem Fall war das wohl ganz klar ein Fotoshooting für den Playboy.