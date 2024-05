Mats Hummels: Jetzt herrscht Gewissheit! Entscheidung um BVB-Star gefallen

Dass Borussia Dortmund im diesjährigen Champions-League-Finale steht, ist unter anderem besonders Mats Hummels zu verdanken. Der BVB-Star ist einer der besten Spieler im Team von Edin Terzic gewesen und hat einen großen Anteil daran, dass die Schwarzgelben vom Henkelpott träumen dürfen.

Gleichzeitig muss Mats Hummels jetzt aber auch einen bitteren Rückschlag einstecken. In den vergangenen Tagen hatte es sich bereits angedeutet. Seit Donnerstag (16. Mai) herrscht Gewissheit um die BVB-Legende.

Mats Hummels: Jetzt herrscht Gewissheit!

Mit 35 Jahren haben die meisten Fußballer ihre Karrieren bereits beendet. Mats Hummels erlebt derzeit aber seinen zweiten Frühling beim BVB. Der Innenverteidiger ist aus der Startelf nicht wegzudenken, kämpft in der Abwehr um jeden Ball und zeigt sich vorne auch noch torgefährlich. Im Champions-League-Halbfinale gegen PSG erzielte er den goldenen Treffer des Abends im Rückspiel und führte seine Mannschaft ins Finale.

Trotz seiner starken Leistungen muss Hummels jetzt eine bittere Nachricht verkraften. Der routinierte Abwehrspieler gehört nicht zum Kader des DFB-Teams für die Europameisterschaft im Sommer 2024. Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündete am Donnerstag (16. Mai), wer dabei ist. Hummels stand nicht auf der Liste.

Dabei waren die Forderungen in den vergangenen Monaten immer lauter geworden. Nagelsmann scheint das allerdings nicht zu interessieren und hat sich stattdessen für andere deutsche Innenverteidiger entschieden.

BVB-Star packt über mögliche Absage aus

Noch vor der Kader-Nominierung gab Mats Hummels im Podcast „Alleine ist schwer“ einen Hinweis über den möglichen Zeitpunkt zu seiner Nicht-Nominierung. Mit seinem Bruder Jonas Hummels und Lukas Feldhoff sprach er über die NBA-Playoffs. Dabei ging es um das Spiel zwischen Oklahoma und Dallas am Dienstag (14. Mai).

„PJ Washington hat bei drei oder vier (Punkten) Rückstand Freiwürfe – und vergibt“, so Hummels, der mit Washington einen Spieler der Mavericks meint, der einen spielentscheidenden Wurf nicht verwandeln konnte. Und Hummels weiter: „Ich hab tatsächlich genau in dem Moment einen Anruf erhalten, den wir hier nicht näher thematisieren. Genau in dem Moment! Das war mein Morgen, so geht man doch gerne in den Dienstag.“ Den letzten Satz sagt Hummels mit ironischem Unterton.

Ob es sich dabei tatsächlich um Nagelsmann handelte, der dem BVB-Star die Nicht-Nominierung mitteilte? Es scheint naheliegend. Dennoch scheint er sehr enttäuscht zu sein.