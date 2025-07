Formel 1: Großer Knall bei Ferrari? Jetzt stellt sich Hamilton quer!

Ferrari ist das vielleicht größte Mysterium der Formel 1! Der Rennstall steht auf Platz zwei der Teamwertung, ist damit der beste Konstrukteur hinter den unschlagbaren McLaren. Und trotzdem herrscht bei der Scuderia Krisenstimmung.

Klar, die Erwartungen waren nach der Verpflichtung von Lewis Hamilton riesig. Doch der Rekordweltmeister der Formel 1 tut sich wie das gesamte Team schwer. Jetzt gerät auch Teamchef Fred Vasseur ins Kreuzfeuer. Doch Hamilton stellt sich ihm an die Seite.

Formel 1: Vasseur vor dem Aus?

2023 übernahm Vasseur als Teamchef bei Ferrari. Eine Ernennung, die Aufsehen erregte – alleine schon, weil er vom „kleinen“ Sauber-Rennstall kam und zusätzlich erstmals seit vielen Jahren kein Italiener den Teamvorsitz bei Ferrari hatte. Und jetzt wird er zunehmend kritisch beäugt.

Weil Ferrari bis auf einen Sprintsieg in dieser Saison nichts vorweisen kann, kamen aus Italien zuletzt Gerüchte auf, dass der Stuhl des Teamchefs wackele. Hintergrund ist, dass Vasseurs Vertrag Ende des Jahres ausläuft und nicht verlängert werden soll. Zumal die Formel 1 (hier mehr zu der Rennserie lesen) 2026 in eine neue Ära startet und man da von Beginn an bestmöglich aufgestellt sein will.

Hamilton mit klarer Kante

Einen gibt es auf jeden Fall, der von all den Gerüchten gar nichts hält: Lewis Hamilton. Vor dem Großen Preis von Kanada verteidigt der Brite seinen Boss wie ein Löwe. „Ich möchte, dass Fred hierbleibt“, erklärte der F1-Star entschieden. „Ich glaube fest daran, dass Fred derjenige ist, der uns an die Spitze führen kann.“

Zudem betonte er, wie gerne er mit Vasseur zusammenarbeite, der einst in der GP2-Serie schon sein Chef war und so Hamiltons Weg in die Königsklasse ebnete. Daher sei Vasseur auch einer der Hauptgründe gewesen, weshalb er zu Ferrari fand.

Hamilton macht klar: Sollte Vasseur abgesägt werden, werde er da nicht mitspielen. „Soweit ich weiß, steht das gar nicht zur Debatte. Und das wäre auch ganz sicher nichts, was ich unterstützen würde“, so der siebenmalige Formel-1-Weltmeister. Doch damit die Gerüchte erkalten, bräuchte es endlich ein Erfolgserlebnis.