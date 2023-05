Cathy Hummels spricht über Mats – „Achterbahnfahrt der Gefühle“

Fans von Borussia Dortmund hatten es am letzten Bundesliga-Spieltag nicht leicht: Kurz vor knapp gab der BVB die eigentlich schon sicher geglaubte Meisterschaft an den FC Bayern München ab. Ganz Dortmund im Tal der Tränen – und mittendrin: Cathy Hummels!

Auch, wenn Cathy Hummels und Mats kein Paar mehr sind: Für die 35-Jährige war es selbstverständlich, ihrem Ex-Mann bei so einer wichtigen Partie unterstützend zur Seite zu stehen. Und so ging es zusammen mit dem gemeinsamen Sohn Ludwig zum Mainz-Spiel ins Stadion.

+++Cathy Hummels: Überraschung kurz nach Einzug – „Muss raus aus dem Haus“+++

Cathy Hummels zeigt sich im Stadion

Doch alles Daumen drücken nutzte nichts: Mats Hummels und sein BVB spielten gegen die Mainzer nur 2:2 – der Titel war damit futsch! Doch nichtsdestotrotz hatten Cathy und ihr Sohn einen schönen Tag im Stadion. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Influencerin einige Eindrücke aus dem Signal-Iduna-Park.

+++Cathy Hummels mit ganz neuem Look – doch Fans achten nur DARAUF+++

„Wie gut, dass Mats ein Jahr verlängert hat. Am Samstag war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich muss gestehen, dass ich schon lange nicht mehr bei einem Fußballspiel so mitgefiebert habe. Am Ende hat es nicht gereicht und der FC Bayern München hat sich den Titel geholt. Glückwunsch an dieser Stelle“, schreibt sie zu den Stadion-Schnappschüssen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Der kleine Ludwig hat einen großen Plan

„Ich hätte es mir sehr für den BVB, die Stadt und vor allem die Kinder gewünscht. Danke Dortmund für das schöne ‚Zurückkommen‘ und bis ganz, ganz bald. PS: In 13 Jahren will Ludwig im Tor stehen und alle Bälle halten (natürlich für den BVB), wenn es hart auf hart kommt. Seine Worte“, heißt es weiterhin im Social Media-Beitrag. Na, vielleicht gelingt den Dortmundern dann mit Mats‘ Sohn im Tor endlich die Meisterschaft – wünschenswert für die Fans wäre es aber, wenn es schon eher mit dem Titel klappen würde…