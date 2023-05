Cathy Hummels mit ganz neuem Look – doch Fans achten nur DARAUF

Machte sie Ende 2022 noch mit ihrem Ehe-Aus und Ex-Mann Mats Hummels Schlagzeilen, ist Cathy Hummels jetzt wieder regelmäßig im TV zu sehen. Als Moderatorin von „Kampf der Realitystars“ bittet sie die Teilnehmenden zur Stunde der Wahrheit und sieht dabei zu, wie sich die Promis gegenseitig aus der Show werfen.

Während die Zuschauer noch mitfiebern, wer am Ende als Gewinner das Format verlässt, weiß Cathy Hummels längst Bescheid. Immerhin sind die Dreharbeiten bereits seit Monaten abgeschlossen und die Moderatorin wieder in Deutschland, wo sie sich neuen Projekten widmet. Eins davon brachte auch eine haarige Veränderung mit sich, wie sie auf Instagram zeigt. Doch ihre Fans haben nur Augen für etwas anderes.

Cathy Hummels präsentiert neue Haare

„Neues Haus und neue Haare – Pink ist meine Farbe“, schreibt Cathy Hummels zu zwei Fotos, auf denen sie ihre Haare präsentiert. Unauffällig ist anders. Statt ihrer blonden Locken trägt sie plötzlich eine pinke Matte auf dem Kopf, die ihr bis zum Bauchnabel reicht.

Und wie könnte man eine so beeindruckende Haarpracht am besten in Szene setzen? Anscheinend nicht mit Kleidung. Denn Cathy Hummels zeigt sich oben ohne . Ganz nackt ist sie damit allerdings nicht, denn die langen Haare reichen lediglich als BH-Ersatz. Untenrum trägt sie eine weiße Hose.

Fans lassen Fotos nicht unkommentiert

Schon in der Vergangenheit zeigte sich Cathy Hummels gerne mal leicht bekleidet. Ihre Fans jedenfalls können bei dieser Haartransformation vor allem nur auf ihren Körper achten. Gleichwohl viele irritiert sind von den Fotos. Einer der Kommentare unter dem Instagrambeitrag bringt es auf den Punkt: „Ist ja schön, aber was haben die Haare mit oben ohne zu tun?“

In Sachen Haarfarbe gibt es vor allem Uneinigkeit darüber, ob die pinken Haare nun zu ihr passen oder nicht. Wirkliche Gedanken darum machen, müssen sich aber weder ihre Fans noch Cathy Hummels selbst. Denn bei dem Haar-Experiment handelt es sich um eine Perücke.