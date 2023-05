Cathy Hummels: Überraschung kurz nach Einzug – „Muss raus aus dem Haus“

Es gibt bekanntlich viele Wege, um mit einer Trennung oder gar Scheidung umzugehen, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Cathy Hummels jedenfalls hat die Flucht nach vorne gewagt und ihr Ehe-Aus mit Mats Hummels öffentlich auf Instagram geteilt. Seitdem wird ihr Ex immer mal wieder Thema auf ihrem Social-Media-Kanal. (Hier mehr dazu)

Darüber hinaus zeigt Cathy Hummels gerne Einblicke in ihr neues Leben ohne Mann. Dazu gehören auch regelmäßige Updates zu ihrem Haus, das sie seit Kurzem ihr Eigen nennen darf und bei dessen Renovierungsarbeiten sie ihre Fans unbedingt mitnehmen wollte. Doch jetzt meldet sich Cathy Hummels mit einer überraschenden Nachricht und verkündet: „Ich muss raus aus dem Haus.“

Cathy Hummels muss Haus verlassen

Die „Kampf der Realitystars„-Moderatorin wohnt neuerdings im Münchner Stadtteil Schwabing. In ihrem neuen Traumhaus ist diesmal nur sie selbst der Chef und kann ohne den Einfluss von anderen ihre Entscheidungen selbst treffen.

Ein guter Grund, um mit der Hilfe eines professionellen Teams zu verändern, was ihr nicht gefällt. Die Umbaumaßnahmen bedeuten aber auch, kurzerhand das Haus räumen zu müssen. Unter ihrem Instagramfoto von Sonntag (21. Mai) schreibt Cathy: „Es ist alles abgeklebt und es wird gestrichen. Ich muss raus aus dem Haus.“

Moderatorin nimmt Sonnenbad

Was ließe sich an einem Sonntag mit einem abgeklebten Haus und Farbgeruch in der Luft besseres machen, als im Garten ein Sonnenbad zu nehmen? Für Cathy Hummels jedenfalls ist es die beste Option, um der Baustelle für eine kurze Zeit zu entgehen.

Und ihre Fans profitieren auch davon. Denn natürlich lässt Cathy Hummels alle daran teilhaben und zwar in Form einer Bikini-Bildstrecke. Im blauen Zweiteiler, mit großer Sonnenbrille und offenen Haaren zeigt sie sich sommerlich. Dazu schreibt sie: „Wenn ich mich nicht wirklich drinnen aufhalten darf, dann wenigstens im Bikini. Mit Stil und draußen in der Sonne.“