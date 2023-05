Cathy Hummels: Diese Worte über ihren Ex Mats lassen hoffen – „Interessante Neuigkeiten“

Gut fünf Monate ist es her, dass Cathy Hummels und ihr Ex-Mann Mats Hummels offiziell getrennt sind. Nachdem die Fans schon längere Zeit davor befürchtet haben, dass es aus ist, folgte im Dezember 2022 dann die Scheidung des Ex-Paares. Doch von Schlammschlacht und Rosenkrieg keine Spur.

Ganz im Gegenteil: Cathy Hummels veröffentlicht bis heute noch Schnappschüsse mit ihrem Ex und dem gemeinsamen Sohn Ludwig. Immer wieder betont sie, dass die Influencern und der BVB-Star ein gutes Verhältnis zueinander hätten.

Und bei diesen Worten dürften ihre Fans jetzt hellhörig werden.

Cathy Hummels durchstöbert Zeitung

Aktuell scheint es gut zu laufen für Cathy Hummels. Nachdem sie in ihre neue Villa eingezogen war, realisiert sie einige TV-Projekte und ist auf Messen und roten Teppichen unterwegs. Die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin überrascht ihre Fans nebenbei auch noch mit freizügigen Bildern auf Instagram und probiert in letzter Zeit gerne mal neue Frisuren aus.

Allgemein lässt sie ihre Instagramfollower täglich an ihrem Privatleben teilhaben. Am Samstagabend (20. Mai 2023) meldet sie sich sogar beim Lesen einer Zeitung. Was sie dort zu sehen bekommt, überrascht die 35-Jährige anscheinend sehr.

Cathy Hummels scherzt über Schlagzeile

„Interessante Neuigkeiten. Zeitung lesen am Samstagabend macht einfach Spaß“, schreibt Cathy Hummels in einer Story auf Instagram. Dabei hat sie eine berühmte Tageszeitung aufgeschlagen und amüsiert sich anscheinend prächtig über die Schlagzeilen zu ihrer Person.

Und auch über Mats Hummels wird dort berichtet. Es geht um Spekulationen zu seinem Verein Borussia Dortmund und darum, ob er den Verein verlässt, wenn dieser Deutscher Meister wird. „Würde mich auch interessieren. Ich frage mal unseren Sohn, obwohl ich die Antwort kenne“, witzelt die Influencerin. Was Ludwig wohl dazu sagen würde? Können die BVB-Fans vielleicht sogar hoffen, dass Mats trotz Meisterschaft noch beim Verein bleibt? Das wird sich zeigen.

Der Traum vieler Fans wird nun tatsächlich wahr. Cathy Hummels wird sich für den Playboy ausziehen. Mit dabei ist auch ihre Schwester Vanessa Fischer.