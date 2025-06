Rewe-Kundin kann nicht vergessen, was sie im Supermarkt erlebt hat – „Es war besonders“

Nach Feierabend noch schnell zu Rewe hetzen, um den Wocheneinkauf zu erledigen – so sieht es wohl bei den meisten Kunden aus. Im Alltagsstress will man den Einkauf einfach schnell hinter sich bringen und hat dabei keinen Kopf für irgendwelche Ablenkungen.

Dabei könnte auch im Supermarkt tatsächlich eine schicksalhafte Begegnung auf einen warten. Klingt unglaubwürdig? Nun, einer Rewe-Kundin ist genau das passiert. Was sie bei ihrem Einkauf erlebt hat, lässt sie auch zwei Monate später nicht los – zumindest, wenn man einem Zettel glaubt, der wohl an einer Rewe-Filiale in Tübingen (Baden-Württemberg) gefunden wurde.

Rewe-Kundin kann es nicht vergessen

Der Instagram-Account „Notes of Germany“ teilte ein Foto des Zettels, der wohl Ende Mai 2025 an einem Tübinger Rewe-Markt entdeckt wurde. Darin schildert allem Anschein nach eine Kundin, was sie zwei Monate zuvor im Supermarkt erlebt hat und was sie bis heute nicht loslässt.

Sie stand an einem Donnerstagabend an der Kasse – „mit einem eskalierenden Großeinkauf, der das komplette Kassenband beanspruchte“. Hinter ihr wartete ein anderer Kunde, der jedoch beruhigend ablehnte, als die überforderte Frau ihn vorlassen wollte.

Nach dem Bezahlen, draußen vor der Filiale, sprach sie der Mann erneut an. „Hast mir angeboten, mich heimzufahren“, erinnert sich die Rewe-Kundin. „Du meintest, das kennst du auch noch aus Studienzeiten – vollgepackt, ohne Auto.“ Die Frau lehnte das Angebot jedoch freundlich ab. Eine Entscheidung, die sie nun, zwei Monate später, offenbar bereut. Sie habe sich „später geärgert“, gibt sie zu – und sich gefragt, warum sie den Mann seitdem nie wieder gesehen habe.

Jedenfalls wollte sie ihm mit diesem Aushang „Danke“ sagen – „für deine Freundlichkeit, deine Gelassenheit – für eine Begegnung, die sich eingebrannt hat.“ Und etwas Resthoffnung hat sie auch noch: „Ich bin manchmal wieder um diese Uhrzeit hier. Vielleicht laufen wir uns wieder über den Weg. Ich würde mich freuen. Und falls nicht: Danke trotzdem. Es war besonders.“

Romantisch oder verdächtig?

Ob sich die Rewe-Kundin hier einfach nur freundlich und dankbar ist oder hier vielleicht sogar der ein oder andere romantische Funken übergesprungen ist, lässt sich natürlich nicht sagen. Die Kommentare auf Instagram dagegen sind gefüllt mit emotionalen Reaktionen auf die Rewe-Story. „Ach ist das schön“, ist dort zu lesen – oder: „Ich heule nicht, ihr heult.“

Anderen wiederum stößt das Angebot dieses fremden Mannes, die Rewe-Kundin nach Hause zu fahren, übel auf. „Das klingt sowas von gefährlich. Gut, dass du abgelehnt hast“, schreibt eine Nutzerin. Ein anderer User sieht die Story gar schon künftig in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die beiden Tübinger Rewe-Kunden tatsächlich noch einmal über den Weg laufen.