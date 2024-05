Cathy Hummels: Foto lässt Fans rätseln – „Schwanger?“

Wann immer Cathy Hummels einen Post bei Instagram absetzt, kann sie sich zahlreicher Kommentare sicher sein. Zu dünn, zu nervig, zu viel Präsenz, zu wenig davon, super-hübsch oder unattraktiv. Die Moderatorin polarisiert in den sozialen Medien.

Auch einer der jüngsten Beiträge von Cathy Hummels hat eine Menge Interaktion unter dem geposteten Bild hervorgerufen. Diesmal konzentrieren sich die Fan-Kommenatere allerdings auf die Mitte der 36-Jährigen.

Cathy Hummels: Fans lieben ihr Outfit

Cathy Hummels postet ein Bild, das sie offenbar per Selbstauslöser mit ihrem Smartphone aufgenommen hat. Lässig lehnt sie zurechtgemacht an der Tür ihrer gläsernen Wand mit Sprossen, die zu ihrem Wohnzimmer führt. Die Caption lässt darauf schließen, dass die Ex-Spielerfrau auf dem Weg zu einem Date ist. Unter dem Post sammeln sich schnell zahlreiche Komplimente an Cathy. Einige ihrer Follower schreiben:

„Du Hübsche“

„Viel Spaß beim Dating und viel Erfolg“

„Wow sehr hübsch“

„Du bist so hübsch! Tolles Kleid“

Cathy Hummels ist schließlich bekannt für ihre modischen Auftritte und ihre positive Ausstrahlung. Trotz aller Kritik hat die Moderatorin auch zahlreiche Anhänger, die auf Instagram regelmäßig ihre Bewunderung ausdrücken.

Spekulationen um Cathy Hummels

Während viele User Cathy Hummels für ihre Schönheit loben, konzentrierten sich andere auf ein anderes Detail des Fotos: Cathys Bauch. Tatsächlich lässt das gemusterte Kleid mit den Cut-outs eine optische Täuschung zu – der Bauch sieht aus, als wäre er deutlich gewölbt. Und wie das für Instagram so üblich ist, tun die Follower ohne Rücksicht auf Privatsphäre ihre Meinung kund:

„Sieht aus wie schwanger.“

„Das war auch mein erster Gedanke.“

„Schwanger?“

Dass Prominente solchen Gerüchten ausgesetzt sind, ist nicht ungewöhnlich, vor allem wenn sie in den sozialen Medien aktiv sind und ihr Privatleben teilweise öffentlich machen. Nicht alle Follower sind von diesen Spekulationen überzeugt.

Mehr News:

Einige Fans weisen darauf hin, dass die Scheidung von Mats Hummels noch nicht lange zurückliegt. Das Paar hat seine Trennung erst vor kurzem öffentlich gemacht, was die Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft für viele unwahrscheinlich erscheinen lässt. Zudem scheint sich Cathy Hummels gerade erst in die Dating-Welt begeben zu haben. Ob Cathy Hummels wirklich schwanger ist? Fragwürdig. Die Moderatorin selbst hat wie immer nicht auf die Kommentare reagiert.