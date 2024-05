Borussia Dortmund: Hummels wird emotional – „Schwierig, die richtigen Worte zu finden“

In wenigen Tagen könnten er und seine Teamkollegen Historisches schaffen. Mats Hummels und Borussia Dortmund kämpfen am 1. Juni um die Krone Europas. Dafür muss man „nur“ noch Real Madrid aus dem Weg räumen.

+++ BVB baggert an Guirassy – doch der gefährdet eine Einigung! +++

Für BVB-Legende Marco Reus wird es das letzte Spiel in Schwarz-Gelb sein. Mats Hummels‘ Zukunft bei Borussia Dortmund ist dagegen noch ungeklärt. Dass er emotional aber auf jeden Fall am Verein hängt, macht er nun in einem Interview deutlich.

Borussia Dortmund: Hummels will Karriere krönen

Der Innenverteidiger hat in seiner Karriere so ziemlich alles gesehen, erlebt und gewonnen. Meisterschaften und Pokale mit Bayern und Dortmund, den WM-Titel mit Deutschland – aber der Champions-League-Pokal fehlt ihm noch. Er würde eine große Titelsammlung komplettieren, die Karriere des 35-Jährigen endgültig abrunden.

Auch spannend: Jadon Sancho muss schlucken – Entscheidung um BVB-Star gefallen

Und es wäre auch eine kleine Genugtuung für die Nicht-Berücksichtigung zur Heim-EM im Sommer. Trotz außergewöhnlichen Leistungen, insbesondere in der Champions League, lässt Bundestrainer Julian Nagelsmann den Spieler von Borussia Dortmund zu Hause. In Dortmund dagegen liegen ihm die Fans fast zu Füßen. Sie wollen unbedingt, dass er verlängert.

„Ist mein Zuhause“

Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, doch wie sehr er emotional am BVB hängt, wird in einem Interview auf der Vereinshompage deutlich. Auf die Frage, was ihm die Borussia bedeute, antwortet Hummels: „Es ist immer schwierig, die richtigen Worte zu finden.“

Anschließend findet er sie aber doch noch. „Dieser Verein ist mein Zuhause, ich habe über 13 Jahre meiner Profikarriere beim BVB verbracht“, beschreibt Hummels. In Dortmund habe er alle richtigen Schritte für seine Karriere gemacht. „Als Fußballer bin ich ein Dortmunder, das ist keine Frage.“

Borussia Dortmund: Hat sich Hummels entschieden?

Auch wenn er noch keinen neuen Vertrag unterschrieben hat: Bei diesen Worten erscheint es fast undenkbar, dass Hummels nochmal zu einem anderen Verein wechselt. Läuft es am Ende also auf die Frage „Noch ein Jahr BVB oder Karriereende?“ hinaus?

Die Top-News des Tags:

Vielleicht beeinflusst ihn auch der Ausgang des Finales bei der Entscheidung. Dieses hat absolute Priorität. Was es ihm bedeutet, mit Borussia Dortmund wieder im CL-Finale zu sein? „Alles, einfach alles.“