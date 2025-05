Mats Hummels privat: Scheidung, Gerüchte, neue Liebe – so turbulent ist das Leben des Ex-BVB-Stars

Mats Hummels gehört sicher zu den größeren deutschen Fußballpersönlichkeiten der jüngeren Geschichte. Egal ob mit dem Verein oder der Nationalmannschaft, Hummels hat in seiner Karriere einige Erfolge verzeichnen können. Doch wie sieht es eigentlich mit dem Privatleben von Mats Hummels aus?

Grundsätzlich äußert er sich eher selten zu privaten Details. Dennoch ist über die Jahre einiges ans Licht gelangt. Bei uns erfährst du alles, was du über das Privatleben von Mats Hummels wissen musst.

Mats Hummels privat: Promi-Eltern! Das steckt hinter Mats Hummels‘ Familie

Mats Julian Hummels wurde am 16. Dezember 1988 in Bergisch-Gladbach (NRW) geboren. Seine Eltern sind die Sportjournalistin Ulla Holthoff und der ehemalige Fußballspieler Hermann Hummels. Hummels wuchs allerdings nicht in seiner Geburtsstadt auf, sondern im Rhein-Main-Gebiet. Zwei Jahre nach ihm kam sein Bruder Jonas Hummels zur Welt.

Nachdem sein Vater als Trainer beim SV Wehen und Mainz 05 gearbeitet hatte, wechselte er zum FC Bayern München. Das bedeutete auch für Mats Hummels, dass er im Alter von sechs Jahren in die bayerische Landeshauptstadt umzog. Hier legte Mats Hummels den Grundstein für seine spätere Karriere im Profifußball. Er verließ die Schule nach zwölf Jahren mit der Mittleren Reife (Realschulabschluss), um seine Fußballkarriere voranzutreiben, die er später zum Großteil beim BVB und dem FC Bayern München verbrachte.

Mats Hummels früher: Hier bei einem Testspiel im Jahr 2006. Foto: imago/MIS

Mats Hummels privat: SIE ist seine neue Freundin

Auch wenn Mats Hummels nicht viel Privates preisgibt, ist bekannt, dass Catherine Fischer (Cathy genannt) über viele Jahre die Frau an seiner Seite war. Sie lernten sich im Jahr 2007 in München kennen. Im Juni 2015 gaben sich Mats Hummels und Cathy Fischer das Ja-Wort. 2018 folgte dann der nächste große Schritt: Sohn Ludwig erblickte am 11. Januar das Licht der Welt. Er ist bis heute Mats einziges Kind.

Die Ehe von Cathy und Mats Hummels hielt nicht für immer. Im Jahr 2022 ließen sich die beiden scheiden. Im Oktober hatte sich Mats Hummels das Ehe-Aus gegenüber der dpa bestätigt: „Ich habe lange überlegt, wann und ob ich öffentlich etwas zur Trennung sagen soll. Jetzt fühlt es sich richtig an und der Zeitpunkt ist gekommen.“ Das Sorgerecht für Sohn Ludwig teilen sich Cathy und Mats.

Mats und Cathy Hummels waren von 2015 bis 2022 verheiratet. Foto: IMAGO/Sven Simon

Zuvor hatte es immer wieder Gerüchte um eine Krise der beiden gegeben. Im Jahr 2021 wurde beispielsweise laut „t-online“ über eine Affäre zwischen Mats Hummels und Lisa-Marie Straube spekuliert. Eine Bestätigung gab es hierfür aber nie. Das waren aber noch nicht alle Gerüchte über das Liebesleben und die Frauen von Mats Hummels. So wurde ihm auch eine Nähe zu der dänischen Influencerin Stefanie Brigon oder Ex-GNTM-Model Céline Bethmann nachgesagt. Auch diese wurden nie bestätigt.

Bei Gerüchten sollte es aber nicht für immer bleiben, denn Mats Hummels hat offenbar eine neue Freundin gefunden. Beim Ballon d’Or-Award brachte der 1,92-Meter große Ex-Nationalspieler Model Nicola Cavanis als Begleitung mit. Anschließend ließen sich Mats Hummels und Nicola Cavanis bei weiteren Gelegenheiten zusammen blicken. Weitere Einzelheiten zu der Beziehung sind nicht bekannt. Zu seinem Privatleben äußert sich der Ex-BVB-Star grundsätzlich nicht.

Weitere Engagements von Mats Hummels

Neben seiner großen Karriere im Fußball engagiert sich Mats Hummels privat für Unicef als Pate für das Kinderhilfswerk und auch für die Initiative Common Goal. Auch im TV konnte man Mats Hummels bereits sehen. Er war beim Kinofilm „Fuck ju Göthe 3“ und auch der vierten Folge der zweiten Staffel von „Die Discounter“ dabei.