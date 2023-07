Cathy Hummels auf Kuschelkurs – „Mein neuer Freund“

Im Dezember 2022 machten Cathy Hummels und BVB-Star Mats Hummels ihre Scheidung öffentlich. Nach 14 Jahren Beziehung und sechs Ehe-Jahren war Schluss. Lange zuvor munkelten schon die Fans, dass das Liebesglück zerbrochen sein könnte.

Seitdem hat Cathy Hummels keinen neuen Mann wieder präsentiert. Somit bleibt nur noch der kleine Sohn Ludwig für lange Kuscheleinheiten – bis jetzt.

Cathy Hummels mit inniger Kuscheleinheit

Groß, starke Beine und ziemlich behaart – so sieht der neue Kuschelpartner an der Seite der 35-Jährigen aus. Es handelt sich dabei jedoch nicht etwa um einen Mann. Nein, ein Pferd hat es der alleinerziehenden Mutter angetan. „Mein neuer Freund Pferdi. Am Ende haben wir einfach gekuschelt und den Moment genossen“, stellt sie den zotteligen Paarhufer auf Instagram vor und strahlt dabei über das ganze Gesicht.

Doch zukünftig wird sich Cathy Hummels wohl wieder jemand anderes zum Kuscheln suchen müssen, denn die Fotos sind im Rahmen eines Fotoshootings entstanden. Für die Moderatorin wird es trotzdem ein schöner Moment gewesen sein, den sie so schnell nicht vergisst. In einem anderen Beitrag verrät sie nämlich, dass es schon immer ein großer Traum von ihr war, den Tieren so nahe kommen zu können.

Denn im Alter von sechs Jahren hatte Cathy Hummels ihren ersten schlimmen Asthma-Anfall, an dem sie laut eigener Aussage beinahe erstickt worden wäre. Deshalb musste sie offenbar um Tiere wie Pferde lange Zeit einen großen Bogen machen. Inzwischen hat sie die Krankheit gut im Griff, sodass solche Begegnungen auch endlich möglich sind.