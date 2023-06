Cathy Hummels: Dreister geht’s kaum! Moderatorin muss sich nach DIESER Aktion entschuldigen

Cathy Hummels konzentriert sich aktuell voll und ganz auf sich selbst. Nach der schmerzhaften Trennung von Mats Hummels schraubt die Moderatorin wieder mehr an ihrer Karriere und will lernen, alleine klarzukommen. Aktuell jagt ein Projekt das nächste.

Von ihrem neuen Haus, über Moderations-Jobs bis hin zu Influencer-Tätigkeiten: Cathy Hummels hat im Moment einiges auf dem Zettel. Dafür muss sie auch schnell von A nach B kommen. Am Freitag (16. Juni) zieht es die 35-Jährige nach Düsseldorf. Am Flughafen kommt es jedoch zu einer dreisten Aktion von ihrer Seite.

Cathy Hummels drängelt sich vor

Wer kennt das nicht? Man ist am Flughafen und möchte gerade in den Urlaub starten, da sieht man eine ellenlange Schlange am Check-In oder der Sicherheitskontrolle. Als wäre die Laune dann nicht schon angespannt genug, kommt dann auch noch jemand und drängelt sich einfach vor. Dieser jemand war an diesem Freitag keine Geringere als Cathy Hummels.

Die Moderatorin postet nämlich einen kurzen Clip in ihrer Story, wo man sieht, wie sie sich an der langen Schlange vorbeimogelt. Der ein oder andere schielt genervt zu ihr rüber, doch beschweren will sich keiner. Vielleicht haben die wartenden Personen sie erkannt und geben ihr einen Promi-Bonus? So oder so sieht die Moderatorin die Notwendigkeit, sich zu entschuldigen.

Cathy Hummels entdschuldigt sich offiziell

Gemeinsam mit dem eben beschriebenen Video postet Cathy Hummels eine Entschuldigung für dieses dreiste Verhalten. Sie schreibt: „Hiermit entschuldige ich mich bei allen in der Schlange, da ich mich gerade so dreist vorgedrängelt habe! Aber leider standen wir eben auf der Autobahn still und ich hätte sonst meinen Flug verpasst.“ Dafür wird wohl jeder Verständnis haben.

